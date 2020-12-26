Libya'da Akar'dan flaş mesaj! 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

BİR DİZİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya geleceği bildirildi.

LİBYALI YETKİLİLER KARŞILADI

AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Akar ve TSK komuta kademesini Mitiga Havalimanı’nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile Libya Görev Grup Komutanlığı yetkilileri karşıladı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Savunma Bakanlığı'na geçti. Burada Akar ve TSK komuta kademesi için askeri tören düzenlendi. Tören, bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Daha sonra Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

LİBYA'NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Törenin ardından Bakan Akar ve Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Kısa süreli görüntü alınmasına izin verilen görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak başladı.

"SİZ HUZURLU OLURSANIZ BİZ HUZURLU OLURUZ"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin selamını getirdiklerini ifade eden Akar, Libya'nın güven ve huzur içinde nice Bağımsızlık Günleri kutlaması temennisinde bulunarak, "Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz" diye konuştu.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin kuvvet komutanları da katıldı.

ZİYARET HAFTER'İN TEHDİDİNİN ARDINDAN GELDİ

Habertürk TV Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, Akar ve kuvvet komutanlarının Libya ziyareti, Hafter'in Türk askerine yönelik saldırı tehdidinin ardından geldi.

Darbeci Hafter'in, üç gün önce Türk askerlerine yönelik silahlı saldırı yapabileceğini açıklamasının ardından gerçekleşen ziyaret kritik önem taşıyor. Türkiye biri ana üs olmak üzere 7 güvenlik noktasında önlemleri en üst seviyeye çıkartmıştı.