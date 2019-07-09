Türkiye’de, akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda geçerli ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketlerine göre belirleniyor. Son dönemde her üç kalemde de oynaklık olduğu için sık sık akaryakıt fiyatları, yukarı ya da aşağı yönlü değişiyor. Bazen zam geliyor, bazen de indirim yapılıyor.

ZAM POMPAYA ARIZA OLARAK YANSIYOR

Bazı akaryakıt bayileri, idari ve parasal cezası olmasına karşın benzin ya da motorine zam geleceği gün çeşitli bahanelerle ürün satışını durduruyor. İstasyona giren ve akaryakıt talep eden araç sahiplerine, “Pompa az önce arızaya geçti. Çalışmıyor. Tamir etmek için uğraşıyoruz. Uzun sürebilir. Akaryakıt satışımız yok” bahanesi öne sürülüyor.

Başka bazı bayiler, hiç çekinmeden “Benzine, motorine zam gelecek. Bu nedenle satış yapmıyoruz” diyor ve müşteriyi geri çeviriyor.

Bazı bayiler ise zammın uygulanacağı gece yarısından çok önce tüm faaliyetlerini durdurup, satışları kesiyor.

ANKARA’YA ŞİKAYET EDİLDİ

Bu şikayetler, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na ve enerji yönetimine iletildi. Enerji yönetimi, söz konusu bayileri yakın markaja aldı. Kaynaklar, normal koşullar altında akaryakıt satışı yapmamanın cezai yaptırımı bulunduğuna işaret ederek, gereken adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini söyledi.

Araç sahipleri, bu tür bir olayla karşılaşması durumunda Enerji Bakanlığı’na ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurabilir.