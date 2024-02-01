AKARYAKITA 3. ZAM! Son dakika: Benzine 95 kuruş zam! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul güncel listesi - Merak Edilenler Haberleri

AKARYAKITA 3. ZAM! Son dakika: Benzine 95 kuruş zam! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul güncel listesi - Merak Edilenler Haberleri

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Motorin fiyatlarına Cumartesi ve Pazar günü üst üste gelen zammın ardından son olarak geçtiğimiz akşam benzin fiyatlarına 95 kuruş zam geldi. Son zammın ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat güncel motorin fiyatları...