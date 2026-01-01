Akaryakıta ÖTV zammı! 1 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?
Bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine, akaryakıtta yüzde 6,95 ÖTV zammı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile akaryakıt maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Peki, 1 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Güncel akaryakıt fiyatları... ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre; benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde 1,08 TL zam yapıldı. Peki, "Akaryakıta zam mı geldi, benzin, motorine ve LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 1 Ocak 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorine ve LPG fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı; benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış yapıldı. Kararnamede maktu hariç tutarlar yüzde 18,95 artırılırken, yurt dışına çıkış harcı 1.250 TL, Özel İletişim Vergisi 700 TL olarak belirlendi.
1 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.15 TL
Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
LPG litre fiyatı: 29.03 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.94 TL
Motorin litre fiyatı: 54.25 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.97 TL
Motorin litre fiyatı: 55.43 TL
LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.30 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 28.85 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.