Güncel akaryakıt fiyatları... ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre; benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde 1,08 TL zam yapıldı. Peki, "Akaryakıta zam mı geldi, benzin, motorine ve LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 1 Ocak 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorine ve LPG fiyatları...