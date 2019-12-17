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HaberlerEnerji

Akaryakıta 'üçlü' zam baskısı

Akaryakıtta, üçlü zam baskısı… Brent petrol, uluslararası piyasalarda ürün fiyatı ve dolar kuru artışa geçti. Motorine, bugün itibarıyla 22 kuruş zam göründü. Zamlar, genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Zammın bir bölümünün “eşel mobil” sistemi işletilerek, devletin ÖTV gelirlerinden karşılanması bekleniyor.

pompada zam

Akayakıt sektörü, hareketli bir döneme girdi. Brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin, bu ay başında günlük petrol üretimini 500 bin varil daha azaltma kararı sonrasında arttı. Aralık ayına 60-61 dolarla giren Brent petrol, halen 65-66 dolar arasında işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda da motorinin ton fiyatı, 590 dolardan 612 dolara kadar yükseldi. Fiyatlarda, yukarı yönlü trend devam ediyor.

Dolar kuru da artıyor. Kur, 5 TL 85 düzeyinde seyrediyor.

'EŞEL MOBİL' İŞLETİLMESİ BEKLENİYOR

Brent petrol, uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı ve dolar kurunda yaşanan artış motorinde zammı gündeme getirdi. Motorine, bugün itibarıyla 22 kuruş zam göründü.

Zamlar, genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Bu nedenle hafta boyunca gerek petrol, gerekse dolar kuru ve ürün fiyatındaki olası değişim takip edilecek. Bu veriler çerçevesinde ortaya çıkacak tablo uyarınca hafta başında akaryakıt fiyatında gerekli değişiklik yapılacak. Zammın bir bölümünün “eşel mobil” sistemi işletilerek, devletin ÖTV gelirlerinden karşılanması bekleniyor.

Peki, benzinde durum ne? Sektör kaynakları, benzinde şimdilik bir hareketin söz konusu olmadığını belirterek, “Dolar kuru ve ve emtia fiyatlarında meydana gelen artışın benzini de etkilemesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Ancak, şimdilik bir hareket yok” dedi.

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