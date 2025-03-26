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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta üçlü zam: LPG'ye de zam geldi! Otogaz (LPG) ne kadar, kaç TL zam geldi? 27 Mart 2025 LPG fiyatları

        Akaryakıta üçlü zam: Benzin ve motorin sonrasında LPG'ye de zam geldi!

        Uluslararası brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla akaryakıt fiyatları değişiyor. Geçtiğimiz günlerde önce benzine, sonra da motorine zam yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre; LPG'ye de zam geldi. Peki, LPG'ye ne kadar zam yapıldı? İşte, detaylar ve 27 Mart güncel LPG fiyatları....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:52
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        Akaryakıta peş peşe zam geldi. Benzin ve arkasından motorine yapılan zam sonrasında şimdi de LPG'ye zam geldi. Zam sonrasında LPG'nin litre fiyatı 28 TL'ye çıktı. Peki, LPG'ye ne kadar zam geldi? İşte, 27 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel otogaz litre fiyatı...

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        AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM! LPG'YE DE ZAM GELDİ

        Motorinin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatına ise 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi.

        27 Mart Perşembe gününden itibaren otogaz (LPG) için 55 kuruşluk zam geldi.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,61 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,65 TL

        LPG litre fiyatı: 26,74 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,75 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,78 TL

        LPG litre fiyatı: 27,51 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47,72 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,90 TL

        LPG litre fiyatı: 27,25 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47,31 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

        LPG litre fiyatı: 27,35 TL

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