Akaryakıt dağıtım sektöründe yaşanan kar ya da marj kavgasında önemli bir aşama kaydedildi. EPDK, sektörden gelen şikayetler üzerine bir çalışma yaptı. Çalışma, birkaç gün önce EPDK yönetimine de sunuldu. Peki sonuç ne oldu?

KAVGANIN ARKA PLANI

Bu soruya yanıt vermeden önce kısa kavganın nedenine bir bakalım. Bayiler; enflasyonun, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerinin arttığını, buna karşılık gelirlerinin ve paylarının (sattıkları her litre akaryakıttan aldıkları payın) düştüğünden yakınıyor. Daha önce yarı yarıya ya da buna yakın olan paylarının azaldığını, dağıtım şirketinin payının arttığını belirtiyor. Litrede, 70 kuruş dolayında olan dağıtım şirketi+ bayii kar marjının, yarısından daha büyük bir bölümünü dağıtım şirketinin aldığını kaydediyorlar.

Dağıtım şirketleri, Türkiye’nin akaryakıtta gerek fiyat gerekse de kar payları konularında Avrupa’yı esas aldığını anımsatarak, marjların ya da kar paylarının Avrupa’nın çok gerisine düştüğünü, bu nedenle azalan payın tarafları memnun etmediğini belirtiyor.

EPDK DEVREDE

EPDK, bu aşamada devreye girdi. Dağıtım şirketlerinden, gelir-gider, pay dağılımı ve harcamalarına ilişkin verileri istedi. Bu veriler ışığında ilgili dairelerin yaptığı çalışma tamamlandı. EPDK yönetimine de sunum yapıldı. Kurum, yüzde 45 dağıtım şirketinin, yüzde 55 bayiinin pay almasını benimsedi. Kaynaklar, HABERTÜRK’ün yeni pay dağılımına ilişkin sorusu üzerine, “Bu yönde bir değerlendirme söz konusu” dedi.

EPDK’nın, kısa süre önce konuyla ilgili düzenlemesini sektörün görüşüne sunacağı öğrenildi.