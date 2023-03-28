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Haberler Gündem Akasya Acıbadem AVM Çalışma Saatleri 2023: Akasya AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Akasya Acıbadem AVM çalışma saatleri

Akasya AVM, Anadolu Yakası’nın alışveriş merkezleri arasında olup, gün içinde yoğunluğunu korumaktadır. Hem hafta içi hem de hafta sonu çeşitli mağazaları, kafe ve eğlence mekanları ile hizmet veren Akasya Acıbadem, diğer alışveriş merkezleri ile aynı çalışma saatlerine sahiptir.

Akasya Acıbadem AVM Çalışma Saatleri 2023: Akasya AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Akasya AVM’yi tercih edenler, internet üzerinden açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi edinmektedir. Peki, Akasya Acıbadem AVM çalışma saatleri 2023 yılında değişti mi? Akasya AVM kaçta açılıyor? Akasya AVM kaçta kapanıyor? İşte tüm cevaplar…

Akasya Acıbadem AVM çalışma saatleri 2023

Her yaştan insanın zaman geçirmekten hoşlandığı Akasya Acıbadem AVM, 2014 yılında hizmete açılmıştır. Çocukların zaman geçireceği çeşitli aktiviteleri, geniş sinema salonları, çeşitli mağazaları, kafe ve restoranları ile büyük bir kitlenin ilgisini gören Akasya Acıbadem AVM’nin çalışma saatleri içinde çeşitli aktivitelerden yararlanabilirsiniz. Dünyanın ilk çocuk ülkesi olan KidZania da AVM’nin bünyesinde hizmet vermektedir.

Akasya AVM Kaçta Açılıyor?

Peki, Akasya AVM kaçta açılıyor? Akasya Acıbadem kaça kadar açık? AVM’yi ziyaret edenler tarafından merak edilen açılış saati, 10.00 olarak belirlenmiştir. Bu saat itibarıyla AVM’nin tüm hizmetlerinden yararlanabilir, günün büyük bir bölümünde keyifli saatler geçirebilirsiniz. Dini-milli bayramlar ve Arife günlerinde açık olan Akasya Acıbadem AVM, en yoğun zamanlarını bu özel günlerde geçirmektedir. Ancak bazı özel günlerde açılış saati değişebilmektedir. Özel günlerin açılış saatlerini öğrenmek için AVM’nin müşteri hizmetlerini arayarak bilgi edinebilirsiniz.

Akasya AVM Kaçta Kapanıyor?

Akasya AVM çalışma saatleri 2023, diğer yıllarda olduğu gibi bir değişime uğramamıştır. 10.00 saat itibarıyla hizmet veren AVM, 22.00 itibarıyla kapanmaktadır. 10.00 / 22.00 saatleri arasında AVM’nin sunduğu tüm hizmetlerden dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Akasya AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Tüm AVM’ler hafta içi olduğu gibi hafta sonu da ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır. Hafta içi belirli bir yoğunluk geçiren AVM’ler, hafta sonu ile birlikte en yoğun günlerini yaşar. Bunun en önemli nedenlerinden biri, çalışan kişilerin hafta içi AVM ziyareti için vakit bulamamalarıdır. Hafta sonunun gelmesi ile tatil günlerini AVM’de geçirmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. “Akasya AVM hafta sonu kaça kadar açık?” sorusu ise pek çok kişinin en merak ettiği konular arasındadır. Akasya AVM hafta sonu, tıpkı hafta içinde olduğu gibi 10.00 / 22.00 saatlerinde hizmet verir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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