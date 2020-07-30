Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosAkasya Asıltürkmen: Benden akıllıca yazılar beklemeyin - Magazin haberleri
ABONE OL

Akasya Asıltürkmen: Benden akıllıca yazılar beklemeyin

Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Serdar Özmen ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Pera ile çekildiği eğlenceli kareleri takipçileriyle de paylaşıyor. Geçtiğimiz gün kızını havuzda oynarken çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Asıltürkmen, altına "Havuz başında çocuk kollamaktan halüsinasyon görmeye başladım. Benden akıllıca yazılar beklemeyin" notunu düştü

Akasya Asıltürkmen
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yıl Serdar Özmen ile 3 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Akasya Asıltürkmen, kızı Pera ile tatilde geçirdiği keyifli anları Instagram hesabına ekliyor.

Önceki gün Pera'nın suya olan tutkusunu anlatan bir paylaşımda bulunan Asıltürkmen, kızını havuzda oynarken çektiği bir kareyi yayınlayarak altına şu notu düştü:

Bir su perisi gördüm sanki... Ya da havuz başında çocuk kollamaktan halüsinasyon görmeye başladım. Tarihte bugüne not; Pera ilk kez kendi rızasıyla sudan çıktı ve "Odamıza gidelim mi anne?" diye sordu. 11:30-16:30 mesaisi sonunda tabii. Gözlerim aydın, kulaklarım Manisa... Benden akıllıca yazılar beklemeyin. Kendi halimde kurumaya bırakın, yarın düzelirim.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması! Ayrıldılar - Magazin haberleri
FİSKOSTuba'dan 'ayrılık' açıklaması
Çağla Şıkel'den eğlenceli paylaşım - Magazin haberleri
FİSKOS'Masayı topluyorumdur"
Yusuf Güney: Arabamı sattım, uygun bir kiraya geçtim - Magazin haberleri
FİSKOS"Arabamı sattım, uygun bir kiraya geçtim"
Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in Cihangir turu - Magazin haberleri
FİSKOSCihangir turu
Alişan: Tüm aileme aynı arabadan aldım - Magazin haberleri
FİSKOS"Tüm aileme aynı arabadan aldım"
Beren Saat'ten Kenan Doğulu paylaşımı - Magazin haberleri
FİSKOS'Güçlükleri birlikte aşabilmek ne güzel'
Bülent Şakrak: Ortalık dayıdan geçilmiyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Ortalık dayıdan geçilmiyor"
İsmail YK: Sevgilim değil, kardeşim - Magazin haberleri
FİSKOS"Sevgilim değil, kardeşim"
Berfu Yenenler: Çekirdeğim - Magazin haberleri
FİSKOS"Çekirdeğim"
Gökhan Töre eşi Buket Büyükdere ile arkadaşlarıyla buluştu - Magazin haberleri
FİSKOSArkadaşlarıyla buluştular

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X