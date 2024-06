Akbank Caz Festivali'nde 30 sanatçı

34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında onlarca mekânda 30’dan fazla müzisyeni ağırlamaya hazırlanıyor. Sanatın her disiplinini sanatseverlerle buluşturan Akbank Sanat’ın, organizasyonunu ve içerik programlamasını Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirdiği festival; birbirinden özel performansları müzikseverlerle buluşturacak.

Festivalin ilk açıklanan isimleri arasında; 25 yıllık kariyerinde gösterildiği 16 kez aday gösterildiği Grammy Ödülü’nü 2 kez havaya kaldıran efsanevi caz vokalisti Kurt Elling, 2005’te Montreux Jazz Piano Yarışması’nı kazanan ve Latin caz müziğe kattığı yorumla adını duyuran Kübalı piyanist Harold López-Nussa, Narcos dizisinin soundtrack’i ‘Tuyo’ ile dünyaya adını duyuran, farklı türleri buluşturma yeteneğiyle dinleyiciyi yolculuğa çıkaran şarkıcı-söz yazarı, multi-enstrümanist, besteci ve aranjör Rodrigo Amarante, Vanity Fair’in “caz sahnesini silkeleyen milenyal” olarak tanımladığı Tatiana Eva-Marie, orkestrası The Chosen Few ile hem sahnede hem stüdyoda sürükleyici diyaloglar yaratan saksafon virtüözü Isaiah Collier ve modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın renkli kesişimini sahnesinde sunan Tomas Fujiwara 7 Poets Trio yer alıyor.

Açıklanacak yeni isimlerle heyecan dolu 34. Akbank Caz Festivali’nin biletleri 12 Haziran itibarıyla Biletix üzerinden satışa sunuldu. AKBANK CAZ FESTİVALİ PROGRAMI Isaiah Collier & The Chosen Few 2 Ekim 2024 21:30 // Babylon 25 yaşındaki Isaiah Collier, kelimenin tam anlamıyla bir virtüöz. 11 yaşında saksafon çalmaya başlayan müzisyen, sezgisel becerileriyle dikkatleri hızlıca üzerine çekti. Son yıllardaysa, orkestrası The Chosen Few ile hem sahnede hem stüdyoda sürükleyici diyaloglar yaratarak dünya çapında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Diyalog konusuna önem veren sanatçı, bunun altını; sahnedeyken kendini duymadığını, yalnızca ona eşlik eden müzisyenlere ve onların hikâyelerine dikkat kesildiğini anlatarak çiziyor. Collier, 2018’den bu yana; beşinci albümü The Almighty’yi Division 81 Records etiketiyle geçtiğimiz nisan ayında yayımladı. Bu koleksiyonda aynı zamanda uzun yıllar kendisine rehberlik etmiş Chicago sahnesinin yaşayan efsanesi Ari Brown ile bir düet de yer almakta. Bestelerinde gündelik hayatın derinlerinde kalan kimi ilkeler üzerine düşündürmek için müziği kullanan Isaiah Collier, grubu The Chosen Few ile 2 Ekim akşamı Babylon sahnesinde olacak.

REKLAM Tomas Fujiwara 7 Poets Trio 3 Ekim 2024 19:00 // Akbank Sanat Aralarında Anthony Braxton, Matana Roberts, Mary Halvorson gibi isimlerin olduğu pek çok müzisyenle çalışmış olan davulcu Tomas Fujiwara, 7 Poets Trio’yu Nisan 2018’de John Zorn’un New York’taki meşhur mekanı The Stone’daki residency programında hayata geçirdi. Patricia Brennan ve Tomeka Reid ile kurduğu üçlüsü, hiç birlikte çalmamış iki müzisyeni bir araya getirip ayrıksı müzikal kimlikler ile yeni kombinasyon yaratma motivasyonuyla kuruldu. Grupla aynı ismi taşıyan ilk albüm 2019’da, altı parçalık ikinci albüm Pith ise 2023’te yayımlandı. 7 Poets Trio’nun ilk performansları sonrası All About Jazz’da yayımlanan değerlendirmede şu yorum yapılmıştı: "Fujiwara'nın müziğinin çoğu önceden iyi kurgulanmış gibi duyulsa da bu oda cazı, modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın bir karışımı. Her üç müzisyen de kendini duyarlı bir grup bilinci oluşturmaya adayarak büyük bir başarı elde ediyor.” Tomas Fujiwara 7 Poets Trio, 3 Ekim’de Akbank Sanat’ta.

Kurt Elling 7 Ekim 2024 20:30 // Cemal Reşit Rey Konser Salonu Turneler ve stüdyolarda geçen 25 yıllık kariyerinde tam 16 kez Grammy Ödülü’ne aday gösterilen ve 2 ödülün sahibi olan Kurt Elling, birçok prestijli yayın tarafından tüm zamanların en özgün caz vokalistlerinden biri olarak anılıyor. Hatta The Guardian’ın Elling’i “süper güçlere sahip bir Sinatra” olarak tanımladığını hatırlamakta fayda var. Eşsiz çağdaş beat yazarlığı ile tanınan Chicago çıkışlı müzisyen, caz vokalinin parametrelerini ve kelime dağarcığını genişletti. Bugüne dek Branford Marsalis, Danilo Perez, Fred Hersch, Charlie Hunter ve Stefon Harris gibi caz dünyasının önemli figürleriyle çalışmalar yapan vokalistin diskografisinde; Blue Note, Concord Jazz, Okeh gibi köklü plak şirketlerine rastlamak mümkün. Elling’in mirasına dair en güzel yorumlardan biri, ABD’li şair Robert Pinsky’den geliyor: “Kurt Elling’in sanatında şiir ve müzik arasındaki kadim, tatlı ve güçlü bağlara; cazın sesi aracılığıyla yeni bir spiritüel varlık katıyor.” Nefes kesen bariton sesi ve modern klasikleriyle Kurt Elling, 7 Ekim’de Cemal Reşit Rey sahnesinde.

REKLAM Tatiana Eva-Marie 8 Ekim 2024 20:30 // Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu New York Times’ın “Gypsy jazz’ın çalıbülbülü” yakıştırmasını yaptığı; Vanity Fair’in “caz sahnesini silkeleyen milenyal” olarak tanımladığı Tatiana Eva-Marie, 20. yüzyılın farklı aralıklarında farklı coğrafyalarda üretilmiş müziklerden ilham alıyor. Brooklyn’de yerleşik müzisyen; aile mirası Fransız ve Roman geleneklerinden, 1920’ler Paris’inin sanat dünyasından, Amerikan caz standartlarından nüansları kompozisyonlarında buluşturuyor. Django Reinhardt, Sidney Bechet ve Cole Porter gibi bestecilerden öğrendiklerini kendi kaleydoskopundan geçiren Eva-Marie, muhtemelen en çok kurucusu olduğu Avalon Jazz Band ile tanınıyor. Şarkıcılığı ve orkestra liderliğinin yanı sıra oyunculuk ve yazarlık da yapan Tatiana Eva-Marie, GroundUp Music etiketiyle yayımlanan yeni albümü Djangology’nin ardından, 9 Ekim’de Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda.

REKLAM Harold López - Nussa 10 Ekim 2024 20:30 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi 2005’te Montreux Jazz Piano yarışmasını kazanan Kübalı piyanist Harold López-Nussa, yaklaşık 20 yıldır küresel müzik sahnesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Küba Ulusal Senfoni Orkestrası, Gilles Peterson ve Leo Brouwer gibileriyle yaptığı çalışmaların yanı sıra bir orkestra lideri olarak da daimi üretim hâlinde. 2023’te Timba a la Americana ile Blue Note Records kataloğunda yerini alan Harold López-Nussa, bu albümün prodüktör koltuğunu Snarky Puppy ile tanınan Michael League’e teslim etmişti. İlhamını ailesinin Küba’dan Fransa’ya taşındığı ilk kışta yaşadığı ev hasretinden alan albüm, Latin caza tam anlamıyla modern bir yorum getirirken; kışkırtıcı, alabildiğine renkli ve zahmetsizce bir bütün oluşturan 10 şarkıdan oluşuyor. 10 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyeceğimiz López-Nussa’nın mesajı çok net: “Dans etmeyi ve insanların dans etmesini her zaman çok severim. Bu, bana müziğin canlı bir şey olduğunu söyler.”