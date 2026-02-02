Akbank'tan 57.2 milyar TL net kâr

Akbank’ın 2025 yılı finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “2025 yılının ilk yarısında küresel ve yerel ölçekte yaşanan dalgalanmalara rağmen, ülkemizde atılan etkili adımlar sayesinde makro finansal istikrar büyük ölçüde korundu. Yılın ikinci yarısına yaklaşırken hem yurt içinde hem de küresel ölçekte normalleşme süreci hız kazandı. Küresel risk iştahındaki artış ülke risk primlerinde belirgin düşüşleri beraberinde getirirken, yurt içinde gerileyen enflasyonla uyumlu olarak kademeli faiz indirimleri devam etti. Bu gelişmeler, iç ve dış finansman koşullarını iyileştirerek bankacılık sektörü açısından daha elverişli bir ortam oluşturdu. Akbank bu dönemde de ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürdü.”

EKONOMİYE 2.5 TRİLYON LİRALIK KREDİ DESTEĞİ

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti:

“2025 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 921 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 467 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 173 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 3 trilyon 559 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 19 milyar 525 milyon TL vergi gideri sonrası 57 milyar 224 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”