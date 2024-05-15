Akbank Trendyol üzerinden ticari kredi sunuyor

Akbank, Trendyol ile ticari kredi başvuru entegrasyonu projesini hayata geçirdi. Yeni sistem sayesinde Trendyol’da pazaryeri sahibi olan KOBİ’ler, Trendyol’un kendi ekranları üzerinden kredi başvurularını yapabiliyor ve kredi karar sonuçlarını takip ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre kredi başvurusu onaylanan Trendyol pazaryeri sahipleri, Akbank kanallarına yönlendirilerek Mayıs ayı boyunca aylık yüzde 3,69’dan başlayan faiz oranlarıyla ticari kredi ürünlerinden yararlanabiliyorken, ilerleyen aylarda da avantajlı faiz oranlarından faydalanmaya devam edecek. İlk kez Akbanklı olacak KOBİ’ler de uzaktan müşteri edinimi süreciyle hızla bu ürün ve hizmetlere ulaşırken, sınırlı süre için tek sefere mahsus 25.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli 0 faizli kredi kullanma imkanına sahip olacak.