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        Haberler Ekonomi Para Akbank Trendyol üzerinden ticari kredi sunuyor - Para Haberleri

        Akbank Trendyol üzerinden ticari kredi sunuyor

        Trendyol iş birliğinde Akbank, pazaryeri sahiplerine özel bir ticari kredi başvuru sistemi yarattığını açıkladı. Böylece Trendyol pazaryeri sahipleri, Trendyol sistemine entegre edilen bir başvuru süreciyle Akbank'ın aylık %3,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ticari kredi ürünlerine ulaşabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:38
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        Akbank Trendyol üzerinden ticari kredi sunuyor
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        Akbank, Trendyol ile ticari kredi başvuru entegrasyonu projesini hayata geçirdi. Yeni sistem sayesinde Trendyol’da pazaryeri sahibi olan KOBİ’ler, Trendyol’un kendi ekranları üzerinden kredi başvurularını yapabiliyor ve kredi karar sonuçlarını takip ediyor.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre kredi başvurusu onaylanan Trendyol pazaryeri sahipleri, Akbank kanallarına yönlendirilerek Mayıs ayı boyunca aylık yüzde 3,69’dan başlayan faiz oranlarıyla ticari kredi ürünlerinden yararlanabiliyorken, ilerleyen aylarda da avantajlı faiz oranlarından faydalanmaya devam edecek. İlk kez Akbanklı olacak KOBİ’ler de uzaktan müşteri edinimi süreciyle hızla bu ürün ve hizmetlere ulaşırken, sınırlı süre için tek sefere mahsus 25.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli 0 faizli kredi kullanma imkanına sahip olacak.

        KOBİ’lerin büyüme ve gelişim ihtiyaçları için yeni nesil iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “Ülkemize istihdam, üretim, ihracat ve Ar-Ge alanında önemli katkılar sunan KOBİ’lerin gelişimi temel önceliğimiz. KOBİ’leri her alanda destekleyecek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bunun son örneği olarak Trendyol ile yaptığımız iş birliğini söyleyebiliriz. Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz ticari kredi başvuru entegrasyonu, pazaryeri sahiplerinin hız, kolaylık ve esneklik ihtiyacına yanıt sunuyor. Trendyol üyesi KOBİ’ler Akbank’ın işlerinde fark yaratmalarını sağlayacak bankacılık ürün ve hizmetlerine Trendyol ekranlarından hızla ulaşıyor. Böylece Trendyol pazaryeri sahipleri ticari kredi süreçlerini ayrıcalıklı bir şekilde yönetebiliyor. Bu ve benzeri çalışmalarımızla KOBİ’lerimizin hızına hız, gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

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