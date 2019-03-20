Akdeniz sahili bu denli karmaşık, adayların kaderinin de bu denli birbirine bağlı olduğu seçime tanıklık etmedi. Sandıktan çıkacak başkanın kaderi Muğla, Denizli, Antalya ve Mersin’de de aynı, rakibinin ötekinden ne denli oy koparacağına dayalı. Sahilin iki ucu Muğla ve Mersin’de adayların seçime girme sürecinde yaşadıkları olaylar dahi neredeyse birbirinin aynı... "SEÇİMİN SÜRPRİZİNİ İLÇELER YAPACAK"Habertürk yazarı Muharrem Sarıka... KARADENİZ REİSİNE BAĞLI, BAŞKANINA BİR "BAKAÇAK"Habertürk yazarı Muharrem Sarıka... Diğer illerde ittifak nedeniyle seçim iki aday üzerinde yürürken, Muğla ve Mersin’de ittifakın da birbiriyle yarıştığı seçime tanıklık ediliyor. Akdeniz taramasına arkadaşım Kadir Tamer’in de katkısıyla Muğla’dan başladık. Muğla’da adayların durumu gibi seçmenin kafası da aslında karışık; günlük değişime uğruyor. Nedeni de belki, adayların bazılarının seçime kadarki partileri ile yarışa girdikleri partilerin farklı olması... Millet İttifakı, Büyükşehirde kağıt üzerinde CHP’nin mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün üzerinde anlaşmış görünüyor. Ancak İYİ Parti’nin Fethiye Belediye Başkanı iken ittifak içindeki tartışmalar nedeniyle Behçet Saatçi’nin Büyükşehir’e bağımsız adaylığını koyması tabanda ittifakın da tükendiğinin göstergesi. Ancak Muğla’ya bakarken bütüncül değil, her bir bölgesine ayrı bakmak gerekiyor; bir yanda sert karşıtlık yaşanırken, diğer tarafta bütüncül birlikteliğin zirvesine tanıklık ediliyor. Aslında bu durum CHP’nin iç çekişmesi için de geçerli. Bodrum, Marmaris gibi büyük ilçelerdeki belediye başkanları tekrar aday gösterilmediği için başka pardiden aday olduğu CHP ise seçmenle birlikte parti içini de derlemekle meşgul. ADAY GÖSTERİLMEYEN DP VE DSP’YE Ancak CHP’deki Belediye Başkanlarının delege odaklı beklentileri nedeniyle güçsüz il başkanlıkları yaratmış olmaları, derleyip, toparlayalım derken de dağıtmalarına yol açıyor. Kökten CHP’li seçmen sahayı derleyip, toparlıyor; hatta propagandayı da gönüllü olarak gerçekleştiriyor. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın, tekrar aday gösterilmediği için DSP’ye katılarak adaylığını açıklayan CHP’de, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da DP’den Büyükşehire aday oldu. Bodrum’da yaşananlar bununla da kalmadı… Kısa süre önce “Ölsem CHP’den ayrılmam” diyen CHP’li Barış Saylak, aday gösterilmeyince AK Parti’ye geçerek adaylığını açıkladı. Saylak’ın AK Parti’den aday olduktan sonra telefon görüşmesi sırasındaki cümlelerine Cumhurbaşkanı’nın yaptığı uyarılar sosyal medyada günün konusu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu İYİ Parti adayı Mehmet Tosun’u kendi listesinden aday gösterme konusunda İYİ Parti lideri Akşener ile uzlaşmışken il ve ilçe yönetiminden gelen tepkiler üzerine vazgeçti. Bu da Bodrum’da Millet İttifakını bozdu, CHP’de Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’ı aday çıkardı. Ancak bir yıldan fazla cezası nedeniyle Saruhan’ı da YSK adaylıktan düşürünce, CHP tabanının aday yapması için bastırdığı, ancak il yönetiminin tutumu nedeniyle gerçekleştiremediği Ahmet Aras aday yapıldı. Aras sahaya geç girmesine karşın geçmişten gelen hazırlığı olduğu için çabuk toparlamış, var gücüyle asılmaya başlamış.

HER SANDIK BİR BÖLGE CHP’deki karmaşa ve Muğla’daki paradokslar bu noktada da bitmiş değil… Örneğin CHP göstermeyince DSP’den aday olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar meydanlarda Bağımsız Büyükşehir adayı Behçet Saatçi için oy istiyor. Saatçi’nin tek başına performansı da diğer adayların önüne geçmiş; yarışa ortaklığını olanca gayretiyle yürütüyor. Başta da belirttiğim gibi Muğla’da ittifaklara bakarken, bütüncül ele almak yerine, her birinde farklılık gösterdiği için ayrı görmek gerekiyor. İYİ Parti’nin cevval İl Başkanları arasında sayılan İncilay Gezgin Şekerdağ ile sohbetimizde de buna tanıklık ettim. “Biz büyükşehirde ittifak istemiyorduk, ama Genel Merkez olmasını istedi. Milas’ta AK Parti’nin alma durumu vardı, biz aday çıkarmadık. Marmaris’te de CHP’yi destekleme kararı aldık. Bodrum’da olduğu gibi bazı yerlerde de yarışacağız; Dalaman ve Seydikemer’i biz alacağız, ümitliyim.” İYİ PARTİ SAATÇİ İLE GÖRÜN ARASINDA… Şekerdağ, Muğla’da yarışın kendilerinden ayrılıp bağımsız aday olan Behçet Saatçi ve ittifakın CHP adayı Osman Gürün arasında geçeceğini belirtti, “Behçet Saatçi MHP oylarını da emiyor, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti’den Mehmet Nil Hıdır’ın oylarını aşağı çekiyor” iddiasında bulundu. CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekçioğlu ise “CHP’li Büyükşehire yönelik eleştirilerin gerisinde bazı müteahhitlerin tam seçim gelirken işi bırakıp kaçmalarının yattığını” söyledi. Marmaris ve Bodrum Belediye başkanlarının ayrılıp başka partiden aday olmalarını da halkın takdirine bıraktıklarını belirtmekle yetindi. Kocadon’un CHP’den çok AK Parti oylarını alacağını ileri sürdü. “ÖRGÜT İSTEMEDİ...” Millet İttifakı’nın Bodrum sorununun yaşanmasında sorumlu tutulmasına yönelik eleştirilere de Zeybekçioğlu, “Örgütümüz istemedi” yaklaşımı sergiledi. Zeybekçioğlu’nun da dikkat çektiği gibi CHP’li Belediye Başkanı Gürün’ün kırsala yatırımı, şehir içinden yüksek olmuş; kent dışı oylarını arttırmış. Bu da Gürün’ün yarışta kalmasındaki en önemli faktörlerden biri haline getirmiş. AK PARTİ’NİN BEKLENTİSİ Cumhur İttifakı ise Muğla’da birlikteliğini koruyor. Bu seçimde bir milletvekilini İYİ Parti'ye kaptıran MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ortaca ve Datça’nın Cumhur İttifakı kapsamında kendilerine bırakıldığını bildirdi ve “Diş Hekimi Feyzullah Gülada ile Datça’da seçimi alacağız” dedi. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting yaptığı gün seçmen nabzını tuttuğumuz Muğla’da, yoğunluğu nedeniyle İl Başkanı Kadem Mete ile telefon görüşmesi yaptık. Mete, Bodrum ve Marmaris’te CHP’li, Fethiye’de ise İYİ Partili belediye başkanlarının partilerinden ayrılmalarının blok oy hareketini bozduğunu ve Büyükşehir adayları, eski milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın şansını arttırdığını ileri sürdü. Bağımsız Belediye Başkan adayı Behçet Saatçi’nin çabasını da izlediklerini belirtti, “Bizim tabanda seçim sonrası AK Parti'ye geçeceğine yönelik bir algı var, bu doğru değil” dedi. Muğla’da halk belediye ile geçim arasında sıkışıp kalmış, tepkisinde hangisi ağır basarsa ona göre tavrını sergileyeceğe benziyor. HİZMETTEN MEMNUN DEĞİL Muğla merkezinde sohbet ettiğim Şervali Ateş, Özay Zoroğlu ve Ahmet Bilgin, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun olmadıklarını söyledi. Büyükşehir’in son dönem kente gereken ilgiyi göstermemesinden yakınırken, ekonomik sıkıntılarından söz etmekten de geri durmadı. Tanzim satış mağazalarının bölge halkı için olumsuzluk yarattığına dikkat çekti. Münevver Yılmaz, Sevgi Av, Mehmet Av ve Gülcan Balcan da ekonomik sıkıntıdan söz etti. Mehmet Av, “Pazarcı olarak Muğla Hali’nden domatesi 8 liraya alırken, siz Ankara’da bunu nasıl 4 liraya yiyorsunuz, demek ki bir yerlerden finanse ediliyor, o da bizim vergimiz değil mi?” dedi. Çınar önünde Muğla’nın ünlü köftesini yerken konuştuğum Bodrumlu Meral Yapıcı ve Ece Kabak, CHP içindeki çekişmeden yorulduklarını belirtti. Dikkat çeken de her ikisinin de CHP’nin yeni gösterdiği adayın adını önceden dile getirmiş olmalarıydı. Muğla’da dikkat çeken Eskişehir, Aydın’da rastladığımız gibi Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kesime çok daha fazla ağırlık vermesi ve muhafazakar seçmeni yanına çekmesi. DENİZLİ’DE HER ADAY KENDİNİ HOROZ BİLİYOR Seçimin havasının en az hissedildiği yerlerden biri de Denizli... Kayseri’den Mehmet Özhaseki’nin Ankara’ya aday olarak gönderilmesi hangi etkiyi yaptıysa, Denizli’den Nihat Zeybekci’nin İzmir’e gönderilmesi de aynısını yaratmış. AK Parti Denizli teşkilatı, bugüne kadar tüm seçimlerinde etken olan Zeybekci’yi göndererek sanki evden gelin göndermiş havasına bürünmüş. Denizli’de kiminle konuşsam, “iki aday da baş başa gidiyor” iddiasını dile getirdi. Sözünü ettikleri, Cumhur İttifakı’nın mevcut AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Millet İttifakının DYP kökenli, iki dönem MHP’den Belediye Başkanlığı’na aday olmuş, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bahtiyar… Cumhur İttifakı merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi’de AK Parti’den aday çıkarırken, Millet İttifakı ikisini de CHP’den gösterdi; Merkezefendi’de kadın aday Şeniz Doğan’ı çıkardı. MHP ise Denizli’de adayını ilk açıklayan olmuş, ittifak oluşunca geri çekmiş. CHP’nin 1989-1999 arası 10 yıl elinde tuttuğu Denizli’de o tarihten bu yana sağ partiler hakim olmuş. Millet İttifakı da bu nedenle iki ilçeyi CHP’ye bırakıp, Büyükşehir’de İYİ Parti adayını destekleme kararı almış. Görüşünü açıklamayan kararsızların yoğun olduğu kentte, ekonomi hem kent hem de kırsalda etkili olmuş. ÇİFTE KAVRULMUŞ KORKORDOTA MAĞDURU Denizli’nin kırsalında ise üzerine bir de şirketlerin konkordota ilanı eklenmiş; leblebi üreticisi çifte kavurulmuş... Bunun en açık görüldüğü yerlerden biri de Türkiye’nin leblebilik nohudunu üreten, hatta Çorum’un ihtiyacını da karşılayan Serinhisar ilçesi... Leblebi üreticisi Şevket Gemi, üreticiden bu yıl 10 liradan alış yaptıkları ve üzerine maliyetleri koyduktan sonra 15 liradan sattıklarını belirtti. Ancak ithal nohudun girmesiyle fiyatın yarıya düştüğünü ve maliyetin 10 liraya indiğini belirtti ve “Üretici bir daha nohut ekmez, çünkü 5 liraya mal etmesinin imkanı yok” öngörüsünde bulundu. Bu aşamada Serinhisar da dahil olmak üzere çevredeki üreticilerin yaşadığı önemli sıkıntıyı da şöyle aktardı: “Bazı şirketler ihraç için mal alıyordu. Karşılığında da parasını banka aracılığıyla yolluyordu. Malı verip parasını aldığımız için sorun yoktu. Ancak bu şirketlerin bazıları konkordato ilan etti. Bizler de nasıl olsa paramızı aldık faturaya falan bakmadık, talep de etmedik. Fatura kesilmediği için şirket kayıtlarında bize para gönderilmiş, ama mal gelmemiş gibi görünüyormuş. Miktarı da az değil, bir milyon liraya yakın olanlar bunlar. Kayyum da haklı olarak bizlerden faturayı görmek istiyor; ya malı gönderin ya da parayı verin diye bastırıyor. Birçoğumuzun tarlasına tedbir konuldu. Kayyum da malı verdiğimizi biliyor ama elde belge olmayınca o da kanuna göre davranıyor. Bir çözüm bekliyoruz. Yoksa tarlalara haciz gelecek...” Denizli’nin ünlü helvacısı Necip Helvacı da elbise satan Adem Alçı da Babadağlılar Çarşısı'nda tekstil ürünleri satan Çiğdem Ünlü de aynı noktaya işaret etti, “Satışlar düştü, girdiler ve kiralar arttı; eskiden ürünün bereketi vardı, o kayboldu” dedi.

KARARSIZLAR BELİRLER AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 yılda 34, son bir yılda ise 3 kez geldiğini belirterek söze girdi. Tekstil, turizm ve mermer alanındaki önemini anımsattı; büyük tekstil fabrikalarının kentteki etkinliğine dikkat çekti ve ekonomide yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Son gelişmelerin seçmendeki kararsız sayısını arttırdığının da altını çizdi… “Bize ilk talep iş ve ekonomi olmuyor” diyen Filiz, Erdoğan ile Büyükşehir Başkanı ve adayları Osman Zilan’a güvenin olumsuzluğu yok ettiğini söyledi; çiftçiye yapılacak desteklerden bahsetti. Rakiplerinin Suriyelilere ilişkin tepkilerini anımsatıp, “Ağır işte çalışanların neredeyse hepsi Suriyeli…” anımsatması yaptı. “Ülkücü hareketin” bilinen önemli isimlerinden MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli’nin partisi açısından önemli bir yer olduğunu vurgulayıp ekledi: “Bizden kim ayrıldıysa ilk propagandasına buradan başlattı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, ilk çıkışında Koray Aydın, ardından Meral Akşener ilk mitinglerini burada yaptılar...” Toplam 20 belediyeden ikisinin MHP’de olduğunu belirten Birtürk, buna karşın MHP liderinin sözüne bir olumsuzluk getirmemek için var gücüyle çalıştığını söyledi; bazı eleştirilerden de geri durmadı. “Nihat Zeybekci’nin Denizli’den gitmiş olması sahayı olumsuz etkiliyor” dedi ve MHP’nin iki ilçeyi alacağını söyledi. Millet İttifakı ise seçime daha yoğun asılıyor... TAHİN PEKMEZ GİBİ… İYİ Parti’den Ümit Bahtiyar’ın DYP ve MHP kökeninden gelmiş olması sağ kanattaki oyları etkiliyor. CHP de merkez ilçeleri almış olması nedeniyle kazanma hırsına kapılmış. CHP’nin genç İl Başkanı Mahir Akbaba, “Merkezefeler’de CHP olarak daha iyiyiz; Pamukkale’de ise başabaşız. Kürt kardeşlerimizin oyuna da talibiz” dedi. İYİ Parti ile ilişkilerini ise “Tahin pekmez gibiyiz” diye tanımladı. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün ise belediye hizmetlerinde büyük oranda israf yapıldığını, altyapı çalışmalarında sorunların çok olduğunu ileri sürdü. Akgün, propaganda da bu söylemlerin vatandaşı daha büyük oranda etkilediğini de belirterek, “Bizim buralarda ne HDP söylemi, ne de beka konusu tutar” dedi. Denizli’de seçimin kaderini, tarafını henüz ortaya koymak istemeyen ağırlığı Kürt ve milliyetçi seçmenden oluşan kararsızlar belirleyecek. Bu konuda siyasi parti temsilcilerinin de hemen hepsi hemfikir... ANTALYA’DA SEÇİM YİNE İKİ KUTUPLU

Bir ucundan diğerine aynı gün içinde propaganda yapma olanağının olmadığı İstanbul’dan sonra ikinci büyükşehir denilebilir... Gazipaşa’dan Kaş’a ulaşan 640 kilometre sahili, Alanya gibi her biri birçok şehirden de büyük 19 ilçesi ve bunlara bağlı 911 mahallesiyle devasa büyüklükte. Nüfusunun yarısının, yani 2,5 milyonun 1 milyon 387 bin 511’inin oy kullanacağı bir kent... Belki de çelişkilerin en yoğun yaşandığı bölge… Sahildeki arazilerini süper tatil köylerine satan köylü parayı tüketmiş; 1980’li yıllardan kalma tarımla uğraşıyor. Bir de “Cam...” diye isimlendirilen seraların yanında, şirketlerin kurduğu dev seralarla yarışmak için didiniyor. Bu yapısından dolayı da siyasetin gündemine oturan tanzim satış mağazalarındaki domates, patlıcan, patates, soğan tartışmalarından bıkmış. Bundan olsa gerek Cumhur İttifakı’nın da adayı olan AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kente tanzim satış mağazası kurdurmamış. Kürt kökenli seçmenin 100 bini aşkın oyuyla sandığa etki yaptığı kentte, Ankara odaklı tartışmalar yanı başındaki Mersin gibi Antalya’yı da etkiliyor. Cumhur İttifakı’nın adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel… Millet İttifakı’nın adayı da CHP’li Konyaaltı’nın CHP’li Belediye Başkanı Muhittin Böcek... Her ikisinin ortak özelliği ise köklerinin ANAP’a dayanması... Türel’in amcası Sudi Türel ANAP’ın iktidarlarının Enerji Bakanı iken, Böcek de Merkez İlçe Başkanıydı; Konyaaltı Belediye Başkanlığını da 1999’da ANAP adayı olarak kazandı. Ardından gelen 20 yıl; 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de CHP’den Konyaaltı’ndan %60’a varan oyla seçildi. Bu açıdan, kökten Antalyalı ve ANAP’lı iki ittifak adayının yarışına tanıklık ediliyor. Menderes Türel gibi piyano çalan, sanat ve edebiyat çevreleriyle yakın dostlukları olan biri olmamakla birlikte, dolmuş şoförlüğünden başladığı iş hayatının tüm zorlukları yenip, dışarıdan yüksek lisans yapmış ve kendini yetiştirmiş bir isim Muhittin Böcek. İşin ilginç entellektüel paradoksta. Çünkü Millet İttifakı’nın entellektüel kesimi karşı cephede yer alan Türel’i, Cumhur İttifakı’nın ticaretten gelen entellektüel kesimi ise kendisinden olmayan Böcek’i destekliyor... Tarım kesimi ise batı Antalya’da üst üste 3 fırtına yemiş ve bütün ürününü kaybetmiş olmanın derdine düşmüş; derdine çare üreteceğin peşinden gideceğini söylüyor. NİYE BİZ TARTIŞILIYORUZ Nitekim yıllardır tapularını alamamış Duralioğlu bölgesinde oturanlar dertli olmakla birlikte AK Parti adayı Türel’e oy vermekten vazgeçme niyetinde değil. Ancak İYİ Parti ile AK Parti adayının yarıştığı Aksu’da tam tersi bir durum var; seracılık yapan Hava Vernes, “Kim olursa olsun, gelsin şu seradan 3 liraya karını da alarak domates satsın ben bu camı (sera) ona bedava vereceğim” dedi. Bir yandan dikmekte olduğu domates fidesini göstererek tanesini 3,5 liradan aldığını, gübre ve ilacın maliyetinin ikiye katlandığını belirtti. Beş yıldızlı otellerin yanı başındaki Macun mahallesindeki alt yapı sorununa da dikkat çekti; muhtar adayı Celil Cirit de yoğun yağışın kuyulara verilen kanalizasyonun caddeye taşmış olmasından yakındı. Serada fide diken Sevim Coşkun ve Özlem Kaynak ise sulama için 500 lira elektrik faturası ödediklerini, fide ve ilaç parasıyla domatesin dalından 6 liradan aşağı alınamayacağını söyledi. Kesme çiçek üreten Gurbet Kayan da benzer sıkıntıları dile getirdi. Alanya’da ihraç domates işi yapan Mirbey Adam Türkiye’nin iyi bir tarımsal planlama ile birçok sorununu aşabileceğini belirtti, “Döviz artınca AB ülkeleri çok daha fazla mal çekmeye başladı” dedi. İhraç domatesleri paketleyen Nevziye, Sevim ile Zeliş Şahin ve Gamze Kalanç ise Kürt kökenli olduklarını belirtti ve kendilerinin meydanlarda tartışılır kılınıyor olmasından yakındı. Zeliş Şahin, “Başka etnik kökenler de var, onların kime vereceği değil de niye biz tartışma konusu yapılıyoruz anlamıyorum. Ben istediğim kişiye oyumu veririm” dedi. YABANCI GELİNDİLER, YABANCI ADAY OLDULAR… Antalya’da dikkat çeken bir başka nokta ise tatil için gelip yerleşen, hatta evlenip Türk vatandaşlığını kazanan çok sayıda kişinin bu seçimde belediye meclis üyeliklerine girmesi... Ağırlıklı bölümü Türel’in talebi ile AK Parti listelerinden girmiş. AK Parti İl Başkanı İbrahim Taş da Antalya’da her kesimle görüştüklerini belirtti, “Kürt hatta HDP’ye oy vermiş seçmenle de konuşuyoruz, onların yarısının oyunu alacağız” dedi. Kepez listesinde Doğu ve Güneydoğu kökenli isimleri koyduklarını adayları Hakan Tütüncü’nün sürekli Kürt kökenlilerle görüştüğünü de belirten Taş, şöyle devam etti: “Muratpaşa’da da 3 Kürt kökenli listemizin seçilecek yerinde, hem de bunlar beyaz Kürt de değil, hepsi Kürtçeyi ana dili gibi konuşan Kürtler... Zaten 100-140 bin oyları var 40 bini bize veriyor, 20 bini de CHP’ye gidiyor. HDP’nin 80 bin oyu nüfus artışına rağmen hiç değişmiyor... ” Babadan siyesetçi Taş, yoğun yağışa rağmen Antalya’nın sorun yaşamadığını da belirtti, “AK Parti’nin ilk kuruluş yılları Diriliş Ertuğrul idi, şimdi Abdülhamit Han dönemini yaşıyoruz. Bir grum toprak vermedi. Ama biz Abdulhamit Han yalnızlığına bırakmayacağız, onun için silah, yol, köprü üretiyoruz” dedi. MHP’nin illerdeki en güzel binasını inşaa eden İl Başkanı Mustafa Aksoy da Kepez ve Konyaaltında CHP listerinden HDP’lilerin konulduğunu belirtti. Aksoy, seçimi kazanmak için var güçleriyle çalıştıklarını, MHP’ye kalan yerlerde oy yükselmesiyle seçimi alacaklarını da söyledi. Millet İttifakı ise yoğun bir çaba içinde. TC KİMLİĞİ OLAN HERKESE İYİ Parti Milletvekili eski Belediye Başkanı Hasan Subaşı da sahaya inmiş ve yoğun bir çalışma temposuna girmiş. Büyükşehir için adı geçen CHP’nin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da kentteki tüm caddeleri parti bayraklarıyla donatmış. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, İttifak adayları Muhittin Böcek’in ANAP kökenli olmasının milliyetçi oyları rahatlattığını, Yörük kökenden gelmesinin de var olan sempatisini arttırdığını vurguladı. “Aksu ilçesi bizim kırmızı çizgimiz haline geldi, muhakkak alacağız” diyen Aydın, “Ötekileştirmeden TC kimlik kartı olan herkese eşit yaklaşarak seçimi alacağız” dedi. HDP İLE GÖRÜŞME CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ise HDP İl Başkanı ile sohbet ederken çekilen fotoğraflarına atıf yaparak, “Tanıdığım Ahmet Kaya görüşmek istedi yanında HDP İl Başkanı ile geldi, 2 dakika konuştuk” dedi. “Tarım girdi maliyetlerinin arttığı, ekonomik sıkıntının yükseldiği bir dönemde bu tür görüşmelerin öne çıkarılarak sorunun gölgelenmeye çalışıldığını” da belirtti. “Bizde olan 12 ilçenin hepsini alacağız” iddiasında da bulundu. Antalya’da da aday gösterilmeyen mevcut ilçe başkanları DP, SP ve BBP’ye yönelmiş. ALANYA’DA MİLLİYETÇİLERİN YARIŞI En büyük yarışlardan biri de birçok kentten de büyük olan MHP ile İYİ Parti’nin yarıştığı Alanya’da yoğunlaşmış; MHP mevcut Belediye Başkanını yeniden gösterirken, İYİ Parti de Konaklı eski Belediye Başkanını aday yapmış. Dikkat çeken ise Büyükşehir adayları gibi Alanya adaylarının da geçmişte DYP, Demokrat Parti ve MHP’de birlikte siyaset yapmış olmaları...