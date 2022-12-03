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Haberler Yaşam Akdeniz'de aranıyor... "Görürseniz fotoğraf, video kaydı alın"
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Akdeniz'de ustura gagalı kuşu aranıyor

Kuş gözlemcileri, göç sırasında Cebelitarık Boğazı'ndan fırtına nedeniyle sürüklenip Akdeniz'e girerek İtalya, Malta, Cezayir ve Yunanistan kıyılarında görülen ve Türkiye'ye de geldiği düşünülen 'ustura gagalı' isimli kuş türünün Türkiye'deki ilk kaydını gerçekleştirmek için Akdeniz sahillerinde arayışa geçti. Penguene benzerliğiyle dikkat çeken kuş, görüntülenirse Türkiye'nin 498'inci türü olarak kayıtlara geçecek

Akdeniz'de aranıyor...
Akdeniz'de aranıyor... "Görürseniz fotoğraf, video kaydı alın"
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DHA

Kuş gözlemcileri son günlerde Türkiye kuş türü listesine 498'inci tür olarak, yeni bir kuş türünü daha kayıt altına alabilmek için Akdeniz sahillerini tarıyor.

DHA'nın haberine göre 'kuş dedektifi' olarak bilinen ve Türkiye kuş türü listesine 14 türün ilk kaydını gerçekleştiren Emin Yoğurtçuoğlu, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde Antalya'dan İzmir'e kadarki bölgede görülme olasılığı çok yüksek olan ustura gagalı kuşu görüntüleyebilmek için Alanya'dan batıya doğru bir tur başlattı.

YUNANİSTAN VE İTALYA'DA GÖRÜLDÜ

Antalya ile İzmir kıyıları arasında görülmesi olası olan bu yeni kuş türünün yaşam alanı Kuzey İskandinavya ve İzlanda olan 'ustura gagalı' kuşu olduğunu belirten Emin Yoğurtçuoğlu, "Daha önce Akdeniz'in sadece batısında görülmüş, doğusunda hiç görülmemiş bir kuş. Şu an yaklaşık 10 gün önce bir istila gerçekleşti, Cebelitarık üzerinden ciddi fırtına sistemiyle onlarcası Batı Akdeniz'e girdiler ve bunlar sürüklenmeye devam edip, Doğu Akdeniz'e kadar geldiler. Bunu nereden anlıyoruz, özellikle İtalya'nın batı kıyılarından çok fazla kayıt geldi, ardından Malta, Cezayir ve en son Yunanistan'dan iki kayıt geldi" dedi.

PENGUEN GİBİ YATAY DURUYOR

Bu kayıtların kuş gözlemcileri için çok heyecan verici olduğunu dile getiren Yoğurtçuoğlu, "Çünkü daha önce Yunanistan'dan da hiç kaydı yoktu. Bu demek oluyor ki; 10 gündür lodos ve batıdan gelen fırtına belki birkaç tane ustura gagalıyı bizim kıyılarımıza da atmış olabilir. Bu tamamen denizcil bir kuş, tamamen balıkla besleniyor.

Biz bunlara uçabilen penguen diyoruz. Çünkü penguenler Güney Kutbu'nda yaşıyor ama uçmuyorlar, Kuzey Kutbu'nda yaşayan yakın akrabaları uçmaya devam etmişler hayatlarında. Çünkü Kuzey Kutbu'nda yırtıcı hayvanlar var ve onlardan kaçmaları gerektiği için karada üreme yaparken bir şekilde uçmaya devam ediyorlar.

Bu yüzden uçan penguen, tamamen penguene benziyorlar. Zaten eğer görürseniz, su içinde göreceksiniz, ona benzeyen karabataktan farkı altının beyaz, üstünün siyah olması ve penguen gibi yatay duruyor, tombul bir kuş" diye konuştu.

GÖRÜRSENİZ HABER VERİN ÇAĞRISI

Hafta sonu olması nedeniyle de özellikle Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir bölgesindeki balıkçılara, tekneyle açılanlar ve kıyılarda dolaşanlar ile olta balıkçılarına seslenen Yoğurtçuoğlu, şu çağrıda bulundu:

"Eğer oltanıza yada görüşünüze böyle bir kuş gelirse lütfen ona en iyi şekilde değer verip, Emin Yoğurtçuoğlu hesaplarından bana, bölgenizdeki Milli Park şefliklerine haber verebilirsiniz. Amacımız bu kuş türünü kayıt altına almak. Daha önce Türkiye'de hiç gözlemlenmemiş bir kuş türü ve tarih boyunca olasılığın en yüksek olduğu zaman dilimindeyiz.

Çünkü daha önce böyle bir istila olmadı. Neden bu kadar Akdeniz'e girdi, tam anlamış değiliz bunu, öncelikli hedefimiz onu kayıt altına almak. Ricam, suyun altına dalan, su kenarında dolaşan, özellikle limanlarda olduğunu biliyoruz şu anda, Yunanistan'da iki yerde limanlarda görüldü, talebimiz özellikle balıkçılar ve deniz kıyılarında görürseniz fotoğraf, video kaydı alın."

GÖRÜLÜRSE 498'İNCİ KAYIT OLACAK

Normalde Kolombiya'ya bir kuş araştırmasına gidecekken, bu kuşun Türkiye kıyılarına girme olasılığı nedeniyle bir hafta ertelediğini kaydeden Yoğurtçuoğlu, dün akşam Ankara'dan Alanya'ya geldiğini ve sahil boyunca dürbün ve fotoğraf makinesi ile sahilleri batıya doğru gözlemlediğini anlattı.

Konyaaltı'nda Boğaçay'ın denizle buluştuğu noktaya kadar gözlem yapan Yoğurtçuoğlu, "Liman ağzı, nehir ağzı ve sahilleri dürbünle gözlemledim ama hiçbir bir şeyle karşılaşmadım. Önümüzdeki dört gün içinde Boğaçay'dan Kaş'a doğru, Muğla, Aydın ve İzmir'e doğru devam edeceğim. Bu konu önemli, eğer birisi bunu görürse, Türkiye kuş listesine yeni bir kuş eklemiş olacak ve adı da tarihe geçecek. Var olduğunu tahmin ediyoruz. Bilimsel bir değer sağlayacak, vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Deniz kıyısı veya içinde penguene benzeyen bir kuş görürseniz bize haber vermelerini istiyoruz. 498'inci kuş türümüz olacak" dedi.

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