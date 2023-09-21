Akdeniz iklimi nedir, nerelerde görülür? Akdeniz iklim tipi özellikleri Her türlü meteorolojik olayın uzun süreler boyunca gözlemlenmesi ve ortaya çıkan tablonun ortalamasının alınmasına iklim adı verilmektedir. Bir bölgede görülen sıcaklık, nem miktarı, basınç farklılıkları ve rüzgarlar gibi birçok hava olayının ortalamasının alınması neticesinde meydana getirilen iklimler, ayrıca bir bölgenin denize olan uzaklığı, sahip olduğu yüksekliği ve enlem derecesine bağlı olarak da türlere ayrılmaktadır. İklimler; dünyanın her yerinde sıcak kuşak, soğuk kuşak ve ılıman kuşak iklimleri olmak üzere üçe ayrılırlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçmesiyle bildiğimiz Akdeniz iklimi, aldığı yağış miktarının nerdeyse tamamını kış aylarında almaktadır. Peki, Akdeniz iklimi yağış rejimi ve toprak tipi nasıldır? Akdeniz iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

Akdeniz İklimi Nedir?

Ilıman iklimler arasında yer alan Akdeniz ikliminde yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği bilinmektedir. Bu iklimde yazların kurak geçmesi alçalan hava hareketlerine bağlıyken, sıcak geçmesi ise tamamen güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısı ile ilgilidir. Yıllık sıcaklık ortalamaların 15 ile 20 santigrat derece arasında değiştiği Akdeniz ikliminde yıllık ortalama yağış miktarları ise 600 ile 1000 mm arasında seyretmektedir. Daha çok frontal yağış olarak adlandırılan cephe yağışlarının görüldüğü bu iklim türünde hâkim olan bitki örtüsü ise maki adı verilen boyları 1 ile 2 metreyi bulabilen çalılıklardır.

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Akdeniz İklimi Özellikleri

Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz ikliminde yıllık ortalama sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişmektedir.

Akdeniz ikliminde en sıcak yaz aylarında 35 – 45 santigrat, en soğuk kış aylarında ise 8 – 10 derece santigrat sıcaklık ortalamaları görülmektedir.

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarları yükseltiye göre değişse de yıllık ortalama yağış miktarının 600 ile 100 mm arasında seyrettiği bilinmektedir.

Kışın düşen yağışların büyük bir bölümü, gökyüzünde karşılaşan iki hava kütlesi tarafından meydana getirilen cephe yağışlarıdır.

Akdeniz ikliminin etkisi altındaki bölgelerde yağış rejimlerinin oldukça düzensiz olması, akarsularında rejimlerini etkilemektedir.

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde makilerin yanı sıra kızılçam ormanları, zeytin, ve defne gibi bodur ağaçlar bitki örtüsünü oluşturmaktadır.

Akdeniz İklimi Nelerde Görülür?

Akdeniz iklimi en genel hatlarıyla her iki yarımkürede de 30 ile 40 derece enlemleri arasında görülen bir iklim tipi olarak dikkat çekmektedir. Türkiye’de dahil olmak üzere Akdeniz’e kıyısı olan birçok ülkede görülen bu iklim tipine aynı zamanda Kuzey Amerika, Avusturalya kıtası gibi farklı coğrafyalarda rastlamak da mümkündür.

Türkiye’de ise özellikle Akdeniz ve Ege bölgeleri bu iklim tipinin hakimiyeti altındaki bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara kıyıları ve Trakya Bölgesi’nin Ege Denizi’ne bakan kıyılarında da Akdeniz iklimine rastlanılmaktadır.

Akdeniz İklimi Yağış Rejimi

Akdeniz ikliminde yağışların büyük bir bölümünün kış aylarında gerçekleşmesi, yaz aylarının ise kurak geçmesi, yağış rejiminin düzensiz olmasına sebebiyet verir. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yer alan akarsuların rejimlerinin düzensiz olması da direkt olarak bu iklim tipinde yağışların düzensiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Akdeniz İklimi Toprak Tipi

Akdeniz ikliminin yaşandığı coğrafyaların baskın toprak tipi Terra Rossa’dır. Kırmızı Renkli Akdeniz Toprağı olarak da bilinen bu toprak türü, genellikle maki adı verilen çalılıklar ve kızılçam ormanlarının altında yer almaktadır.

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