Akhisar'da baba ve kızı evde ölü bulundu

Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi.

AA'nın haberine göre; içeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.