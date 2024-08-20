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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akhisar'da baba ve kızı evde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Akhisar'da baba ve kızı evde ölü bulundu

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde baba ile 10 yaşındaki kızı ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, babanın yazdığı değerlendirilen iki mektup bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 01:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 01:52
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        Baba ve kızı evde ölü bulundu
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        Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi.

        AA'nın haberine göre; içeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İKİ MEKTUP BULUNDU

        Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu. Öte yandan cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.​​​​​​​

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Akhisar
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