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Manisanın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin acil servis bölümü ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, özellikle Ragıpbey, Hacıishak, Hürriyet ve İnönü mahalllerinde, yollarda su birikintilerine neden oldu, trafiğin durma noktasına geldiği bazı sokaklarda araçlarda hasar oluştu.





FOTO: İHA

İlçe merkezinden geçen Çağlak Deresinin debisinin yükselmesi sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 30a yakın vatandaşı tahliye etti.

Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin acil servis bölümü de su altında kaldı, 13 hastanın tedbir amaçlı çevredeki hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Tahliye çalışması yapılan hastanede acil sağlık hizmetleri poliklinik bölümünden veriliyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçeye gelerek baskınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Akhisar Ali Şefik Öğretmenevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun yağıştan sonra su baskınlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine yaklaşık 300 çağrını düştüğünü belirterek, MASKİ ve AFAD ekipleri ile ilgili personelin hızlıca ihbarlara yönlendirildiğini, çevre illerden takviye ekip istediklerini söyledi.

FOTO: İHA

İzmirden gelen ekibi Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin acil servisine yönlendireceklerini dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Şu an tahliye süreçleri başladı. Elektrikle ilgili sorunlar var, onlar da büyük ölçüde giderildi. Şu anda su baskını olan mahallelerimize güvenlik sebebiyle elektrik verilemiyor. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte Akhisar’a düşen yağış miktarı metrekareye 80 kilogramı geçmiş durumda. Bunun da yaklaşık 60 kilogramı geride bıraktığımız 2 saatlik zaman diliminde yağmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yoğun yağış da bu baskına sebebiyet verdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden 13 hastamızı da başka hastanelere sevk ediyoruz."

Vali Yaşar Karadeniz, evlerini su basan ilçe sakinleri için bir öğrenci yurdunun tahsis edildiğini, talep eden ailelerin buraya nakledileceğini sözlerine ekledi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrasında Akhisar’da metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri yaşanan su taşkınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile anında müdahale ederken sahadaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

FOTO: DHA

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrasında bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. İlçede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü. Öğleden sonra şiddetini artıran yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri ve MASKİ MAKOM ekipleri teyakkuz halinde su seviyesinin yükseldiği noktalara 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi müdahale etti. Ekipler öncelikli olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin olduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Akhisar ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MASKİ Genel Müdür Vekili Erman Aydıner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AFAD yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ile Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek de sahada takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçmiş olsun mesajı yayınladı. Başkan Ergün, “İlimiz genelinde yaşanan şiddetli yağış Akhisar'ımızda da etkili olmuş, ne yazık ki ilçemizde taşkınlar meydana gelmiştir. Büyükşehir ve MASKİ olarak tüm ekiplerimizle ilçemizde teyakkuz halinde çalışma yürütüyoruz. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.





FOTO: DHA

"HALA ŞOKTAYIZ"

İtfaiye ve MASKİ ekipleri ise su baskını yaşayan binalarda su tahliyelerine devam ediyor. Hürriyet Mahallesindeki bir apartman sakini olan Bekir Girgin ise çok büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Çok büyük afad oldu. Şoktayız. Öğleden sonra başladı ama 3-4 saat sürdü. Çok büyük yağış oldu. Bodrum katımızı su bastı Allah'tan yaşayan yoktu ama eşyalarımız vardı." dedi.

İş yeri su basan Arif Gürcan isimli esnaf ise 15 yıldır Çarşı'da esnaflık yaptığı daha önce alt sokaklarda su baskınları yaşandığını ancak ilk defa kendilerinin de su baskınıyla karşılaştıklarını anlattı. Bütün malzemelerinin su içinde kalmasından dolayı büyük bir zarar yaşadıklarını ifade eden Gürcan "Zararımız çok büyük. Çok esnaf mağdur oldu. Yetkililerden yardım talep ediyoruz." diye konuştu.





FOTO: İHA



İZMİR'DE SAĞANAK SONRASI ÇOK SAYIDA ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

DHA'nın haberine göre İzmir'in Balçova ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarına meydana gelirken, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Araçlar bulundukları yerden kurtarılırken, karayolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başlattı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.