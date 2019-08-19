TFF 1. Lig ilk hafta maçında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u Burhan’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada gelişen Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in pasında Ronie’nin yerden çektiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.

26. dakikada Akhisarspor atağında Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bertuğ’un kafa vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Burhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada defansın müdahalesiyle arka direğe seken topu önünde bulan Vrsajevic’in sert şutu az farkla dışarı gitti.

32. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Burhan, Serdar’ın müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada Akhisarspor'un kazandığı penaltı atışı için topun başına geçen Rotman’ın vuruşunu kaleci Karacic kurtardı.

45+1. dakikada Burhan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği plase şutu kaleci kurtardı.

73. dakikada Kadir’in ceza sahasına yaptığı ortada Burhan’ın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

81. dakikada korneri paslaşarak kullanan Akhisarspor’da Tolga’nın ceza sahasına yaptığı ortada Adanasporlu futbolcunun elle müdahalesi sonucu hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı için topun başına geçen Burhan, topu filelerle buluşturdu. 1-0