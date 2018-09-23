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Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Akhisar GS maçı hangi kanalda?

Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Galatasaray, tarihinde ilk defa katılığı Avrupa Ligi'nde yenilgi alan Akhisarspor'a konuk olacak. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

23 Eylül 2018 Pazar, 13:14 | Güncelleme:

Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan tüm maçlarda Galatasaray'ın 14 Akhisarspor'un 2 galibiyeti bulunuyor, 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Akhisarspor Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AKHİSAR İLE GALATASARAY 13. RANDEVUDA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 müsabakada sarı-kırmızılıların 11’e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde geride kalan 5 haftada sarı-kırmızılılar; 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı ve 1 maçı eksik olarak ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 2 puanla son sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA MORALLER YERİNDE

Ligde deplasmandaki 4-0’lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından evinde Kasımpaşa’yı 4-1 yenerek moral bulan Galatasaray, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup etti. Yarıştığı iki ligde iyi durumda olan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde. Aslan, Akhisar’ı da mağlup edip, ligde seri yakalamak istiyor.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 5 haftada attığı 14 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok attığı 3 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu olarak bulunuyor. Aslan’ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı. Öte yandan Emre ile Sinan'ın 2'şer de asisti bulunuyor.

SAFET SUSİC'İN YERİNE BİRİ GELMEDİ

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 5 lig maçının ardından aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucunda Teknik Direktör Safet Susic yollarını ayırdı. Henüz teknik direktör konusunda bir isimle anlaşmayan yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Krasnodar mücadelesine Antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıktı.

SEZONUN İLK MAÇI AKHİSAR'IN

Galatasaray ile Akhisarspor, bu sezon ilk defa TFF Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 90 dakikası Yevhen Seleznyov ve Eren Derdiyok'un golleri 1-1 berabere bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca atılan penaltı atışları sonucunda Akhisarspor kupayı müzesine götürdü.

GALATASARAY'DA BELHANDA CEZALI

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda 3 müsabakadan men cezası almıştı. Kasımpaşa’ya karşı cezasının ilkini çeken Belhanda, Akhisarspor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak. Başarılı futbolcunun cezası BB Erzurumspor maçında sona erecek.

DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU'DA

Akhisarspor - Galatasaray mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Suat Aslanboğa görev alacak. Yaşar Kemal Uğurlu daha önce 6 kez Galatasaray’ın maçlarında görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de rakibine mağlup oldu. Uğurlu 27 Şubat 2018’de Akhisar’daki Akhisarspor-Galatasaray Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını yönetti. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

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