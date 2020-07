TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında, İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı Fatih Karagümrük'e evinde 1-0 yenilerek Süper Lig hayallerine veda eden Akhisarspor kahroldu.

Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönmek için tüm sezon mücadele eden Ege ekibi büyük avantajla çıktığı Karagümrük müsabakasında şoka uğradı. Direkleri geçemeyen Akhisarspor'da 90 dakika sonunda teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular yıkıldı. Bazı oyuncular gözyaşlarını tutamazken, mali sıkıntılarla boğuşan yeşil-siyahlılar büyük fırsatı kaçırdı. Transfer tahtası kapalı olan Akhisarspor'da yönetimin gelecek sezon için nasıl hamleler gerçekleştireceği de şimdiden merak konusu oldu.

Üç sene önce Göztepe ile TFF 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Yılmaz Vural bu kez sevinemedi. Akhisarspor'un başına 20'nci haftada geçen deneyimli teknik adam takımı Süper Lig yarışında tutsa da öncelikli olarak hedeflediği ilk 2 sırayı elde edemedi. Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmak için dümende kalan Vural, bu kez de Fatih Karagümrük engelini aşamadı ve hedefine ulaşamadı. Akhisarspor'da görev süresi sona eren tecrübeli teknik adam kulübe veda etti. Akhisarspor'un yeni sezonda Süper Lig'e çıkmak için hamleler yapacağını belirten Yılmaz Vural, "Bu kulüp destek görmek zorunda. Akhisarspor çok değerli bir camia. Müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var. Mali tablo mutlaka düzelmeli" dedi.

'SÜPER LİG BİZE NASİP OLMADI'

Sezon boyunca çok iyi niyetli çalıştıklarını ve asla pes etmediklerini anlatan Yılmaz Vural, "Maalesef bu kadar iyi niyete, çalışmaya, takım olmamıza rağmen başaramamış olmak beni çok üzdü. Fatih Karagümrük finalde Adana Demirspor'un rakibi oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Koronavirüs salgını dahil zor günler yaşandık. 35 yıllık antrenörlük hayatımda bu kadar uyumlu çalıştığım bir ekip olmadı. Her şeye rağmen 27 kişilik oyuncu grubuma çok teşekkür ediyorum. Maçta iki topumuz direkten döndü. Adeta karşılaşmanın kader anlarını yaşadık. Birini atabilsek şu an farklı şeyler konuşuyorduk. Final bize nasip olmadı, Süper Lig bize nasip olmadı" yorumunu yaptı.