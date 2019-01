Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Antalya kampında Habertürk Spor Muhabirleri Erhan Kaan Adıgüzel ve Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı. Cihat Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Kamp çalışmaları nasıl gidiyor?

Genel olarak iyi gidiyor, iklim olarak iyiydi. İlk geldiğimizde yağmurla karşılaştık ama hiçbir zaman antrenman iptal olmadı. Otel ve Antalya da iklime çok elverişliydi. Umarım herkes için verimli bir kamp olmuştur. Kısıtlı bir zamandı ama ona rağmen verimli bir kamptı. Sakatlık olmaması en büyük dileğimizdi, o da olmadığı için olumlu bir kamp geçirdik.

Geleli çok uzun süre olmadı. Bu kamp, takımı tanıma açısından size yardımcı oluyor mu?

Çabuk adapte olduk. Bizi tanıyanlar kadar tanımayanlar vardı, beraber olduğumuz oyuncular vardı. Birbirimizi tanıyana kadar o geçişlerde bilhassa tecrübeli takımlarda o dirençle karşılaşıyorsunuz. Yeni hoca gelince farklı düzenler veya düzensizlikler oluyor. Onun üzerine düzen kurmaya çalışıyorsunuz. O eşiği geçtik çok şükür burası da rutin geçiyor. Biz o ilişki ağını kurmuştuk. Burada da gelişiyor.

Geçen yıl kupayı kazanmış bir Akhisar vardı. Bu da Avrupa yolunu açtı. Avrupa'da kısıtlı bütçeyle gidelecek yer belliydi. Ekstra bir kulvar, takımda yıpranma oluşturdu mu?

Avrupa Ligi aslında tarihi bir fırsattı. Avrupa'ya giderken kadro yapılanmasını daha da artıya çevirebilirdik. Transferde daha iyi imkanlar oluşabilirdi. Avrupa'da sıkıntı yaşamamız aslında maç sayısından değil; tabii ki kulübün ekonomik şartlarındandı. Ama kulübümüz namuslu yönetiliyor, düzgün yönetiliyor. Yine de Sevilla'ya gittiğimizde 16 saate döndük. Aslında o seyahatlar bizi yordu. Yoksa maçlarda çok yorulmadık. İstemediğimiz skorlar da elde ettik ama o maçların temposu bizi istediğimiz yere getirdi. Handikapımız ise Avrupa Ligi listesi verildikten sonra yaşanan sakatlıklardı. Danny'nin sakatlıklığı Mustafa'nın sakatlığı... Bu tip oyuncular sakatlanınca defans hattımız çöktü. Seleznov'un kadro dışı kalmasından sonra da başka alternatifimiz yoktu.

Şampiyon olmuş takımlarda ertesi sezon doymuşluk havası gelir. Akhisar acaba bu handikapı yaşadı mı ?

Burada Avrupa Ligi'nin suçu yok. Geçen sene Akhisar büyük bir başarı yakaladı ama lige baktığımızda son bir hafta kala kalmayı garantiledik. Bir yerde de Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek, ligdeki gerçekliği örtmüş. Bir başarı varken diğer başarısızlığı örtmüş aslında.

Sorunları tespit etmişsiniz. Transfer anlamında onarma süreci nasıl olacak?

Tabii ki transfere ihtiyacımız var ama kurulu bir düzenimiz de var. İçeride oyunculardan ekstra performansları da transfer olarak görüyorum. Geldikten sonra belki 2-3 hafta olmasa da, ileriki haftalarda oyuncuların iyi performans sergilemesi bizlere transfer gibi oldu. Sayı daha fazlaydı belki ama biz transferde sayıyı ikiye düşürdük. Üç tane yapsak da bizim için yeterli. Transferi hem kendi bünyenizden çıkartıyorsunuz hem de dışardan oyuncu alarak çıkartıyorsunuz. Tabii ki eksiklikler muhakkak var. Bölgesel olarak eksiklerimiz var. Ben de bunu sezon başı hatası olarak görüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması sonrasında sezon başlamadan çok büyük bir rakibe karşı kazanılması... Bence o da gerçekçiliğin biraz göz ardı edilmesine neden olmuş.

İkinci yarının başında zorlu bir fikstürünüz var. Kupada Kayserispor ile oynacaksınız. Ligde de Beşiktaş ile başlayacaksınız... Fikstür hakkında ne düşünüyorsunuz?

Fikstür zor... Seyahat ise en zoru, bizi seyahatlar düşündürüyor. Gidişlerde, dönüşlerde ve kısa periyotlarda o dinlenememek bizi üzüyor ve yoruyor. Büyük takımlar kendi uçaklarıyla hemen gidip geliyor ve daha çabuk rehabilite oluyor. Kadro derinliği yakalayamazsanız hep aynı oyuncular üzerinden dönüyorsunuz. Benim en çekindiğim noktalardan birisi de bu. Kayseri'nin ben transfer yapamasa da kadro yapısının çok düzgün olduğunu düşünüyorum. Kadrosunda önemli oyuncuları var. Zor bir periyot tabii ki biz de hedef koyuyoruz. Sonrasındaki hafta Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş aslında iyi gitmiyor. İyi giden takımlarda bir rehavet olur ve siz bunu kullanabilirsiniz. Kötü giden durumlarda daha dişli rakipler oluyor ve bunu değiştirmek için daha fazla efor sarf ediyorlar hem transfer de hem oyun anlamında. Bu yüzden bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Beşiktaş ve Kayseri maçı bizler için kritik.

Bence kalmaz. Fenerbahçe eninde sonunda çıkar ordan. Sadece Fenerbahçe değil Galatasaray ve Beşiktaş da çok puan kaybetti. Süper Lig'deki bu puan durumunu, suni bir tablo olarak görüyorum. Büyükler ilk defa bu kadar fazla puan kaybetti. Bu da aslında Anadolu takımlarına yaradı. Fenerbahçe'nin orada olması bizi tedirgin etmiyor çünkü ben rakiplerimize bakmıyorum. Siz eğer iyi iseniz, her yerde kazanabilirsiniz. Kazandığınız zaman da bu ligde yaşarsınız. Diğer takımlar üzerinden plan yaparsanız, onların kaybetmesini bekleyerek hareket ederseniz bu her zaman risklidir. Çünkü siz yapabileceklerinizi ortaya koyarsanız ve bunun etrafında yapabilirseniz zaten sorun çözülmüş oluyor. Diğerinin sorununu kullanmak bizim için çözüm değil. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üçlüsü, Türk futbolunun lokomotifi. Tabii ki biz de onları güçlü görmek istiyoruz. Onları güçlüyken yenince daha lezzetli oluyor. Diğer türlü sorun yaşadılar ama toparlanacaklardır.

Ligimizde Türk hocaların hegemonyası var. Herkes eninde sonunda dönüş olarak buraya geliyor ve başarılı oluyor. Bilime önem veren yeni bir nesil de geliyor, bu teknik adamlar, Türk futbolunu ileri götürebilecek mi?

Futbolda artık her gün yenilenmeniz gerekiyor. Her gün yeni bir şey ortaya çıkarmanız lazım. Klasik olarak herkesin söylediği 'globalleşen dünya'da her şeyin göz önünde olduğu ve ulaşabildiği ortamda siz de yenilikçi olmazsanız takımları da oyuncuları da kaybediyorsunuz. Bu yüzden siz de devamlı olarak gelişime açık oluyorsunuz. Denilen kavramlarda önemli teknik direktörler oldu ve bu piyasada, aile içerisinde kalmak için ayrı fedakarlık yapmanız gerekiyor. Futbolculuk dönemimde çok sınırlı, üç, beş, on tane hoca vardı. Şimdi ise bir sene çalışıyorsunuz, üç sezon dışarıda kalma ihtimaliniz var. Bu yüzden de kendinizi geliştirmekten başka şansınız yok.

"TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLERİN AVRUPA'YA AÇILMASI LAZIM"

Benim eleştirdiğim tek nokta, Avrupa kapısını kimse Türk teknik direktörlere açmadı. Bu kapıyı hep biz zorluyoruz. Sadece kendi dünyamızda rekabet ediyoruz, bu rekabeti uluslararası platforma da taşımamız lazım. Artık oyuncularımız Avrupa'ya gidiyorlar, evet bu da çok önemli ama teknik direktörlere de geçmesi lazım. Hangi ülke, hangi lig olursa olsun Türk teknik direktörlerin yurt dışına çıkması lazım. Bu bize yenilik getirir, yeni bakış açıları getirir ve bizler için de gelişim getirir. Çünkü sizin çalıştığınız yeni bir ülke, yeni bir futbol takımı, oradaki yapı size katkı olarak döner. Bizim jenerasyona, bizden bir üstte şampiyon olan jenerasyonları bu yüzden eleştiriyorum. Türk teknik direktörlere, Avrupa ve yurt dışı kapılarını açabilirlerdi. Artık maddi sebep ya da başka nedenlerden mi bilmiyorum ama bu konuda fedakarlık ruhunu biraz az buluyorum. Bizim abi olarak gördüğümüz bir üst jenerasyon, bu taşıyıcılığı göstermeliydi. Türkiye'de başarılıyız ancak Avrupa'da başarısızız. Bakıyorsunuz küçücük Hırvatistan, Sırbistan dünyanın her yerine teknik direktör yolluyor. Aramızdaki rekabeti artırırken çok güzel bir ortam oluşturuyoruz ama bu, bir sürü teknik direktörün de ülke dışına çıkmasını engelliyor. Artık bir reaksiyon gösterip yurt dışına çıkmamız gerekiyor.

Hiç stoperimiz yok. Caner de Sevilla maçında sakatlandı. Biz sıfır stoperle oynadık. Yeri geldi 3'lüye döndük, bekleri içeride oynattık. Bugün hala hazırlık maçında bile Lopes stoper oynadı. 2 tane stoper ve 1 tane santrfor takviyeleri, bu takımın olmazsa olmazı. Kesinlikle bu bölgelere takviye yapmamız gerekiyor. Oyuncu da gönderemiyoruz. Göndermek de çok kolay değil. Yabancılarla yapılan mukavelelerde kulüpler çok zor duruma düşüyor. O yüzden vazgeçemediğimiz, gönderemediğimiz oyuncular oluyor. Bu sefer güçlenmemizin de önü kapanıyor. O yüzden transfere ve sirkülasyona ihtiyacımız varken başaramadık. Ama 2 stoper ve 1 santrfor alınması gerekiyor. Hedefimiz tabii ki ligde devamlık. Bunu da gerçekleştirirsek, Türkleşmeden yanayım. Bunu da kimse milliyetçilik olarak algılamasın ama ben millileşmeden yanayım. Bizim gibi mütevazı bir takımda 13-14 yabancının olmaması gerekiyor. Bugün kampta altyapıdan 10 tane genç var. İlk defa 4 tanesi Türkiye Kupası oynadı. Bu tarihte de filiz lisanslı oynayan ilk futbolcular bizim dönemimizde oynadı. Akhisar'ın yeni yüzler kazanması adına bunu da bizim Türk teknik direktörlerin başarması lazım. Ligde yarışırken yetiştirmeyi de, bir yerde Türk futbolu adına bunu da başarmamız gerekiyor. Bu bizler için bir misyon olmalı.

VAR sistemi hakkında düşünceleriniz neler?

VAR'ı yüzde 100 destekliyorum ama VAR'a rağmen, Malatya'da yüzde 100 iki tane penaltımız olmasına rağmen ertesi gün hakem otoriteleri bu pozisyonlar için 'yüzde 100 penaltı' demesine rağmen VAR'a bile gidilmedi! Sonra Kayseri'de de aynısı oldu, yine aynı yorumlar yapıldı. Biz maç içerisinde hakeme gidiyoruz, hakemler 'Tamam, bizde' diyor ancak bunu kullanan bir insan. VAR sistemi hataları yüzde 100 azalttı ama yine de hareketli oyun ile duran oyun arasındaki farkın hakemler tarafından iyi tespit edilmesi lazım. Sadece pozisyona bakıp 'El pozisyonu tamam' derseniz, sonrasında akan pozisyonda el olmadığını görürsünüz. Bazen fotoğraflarda bir faulü görüp çok sert müdahale olarak değerlendirebilirsiniz ama video yavaş çekimde faul olmadığını bile görebilirsiniz. Yine de çok olumlu buluyorum bunda ısrar edilmeli.

