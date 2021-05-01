Dağ eteğindeki depoda akılalmaz olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAKILALMAZ OLAY! Son dakika: Dağ eteğindeki depoda tombala oynayan 68 kişi yakalandı!
ABONE OL

Dağ eteğindeki depoda akılalmaz olay!

İzmir'in Bornova ilçesinde, dağ eteğinde bulunan bir depoya jandarma ekipleri tarafından kısıtlanmaya uyulmadığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Dev ekranların ve ısıtıcıların bulunduğu depoda 68 kişi tombala oynarken yakalandı. Mekan sahipleri ile oyunculara toplamda 330 bin TL para cezası kesildi

AKILALMAZ OLAY! Son dakika: Dağ eteğindeki depoda tombala oynayan 68 kişi yakalandı!
Dağ eteğindeki depoda akılalmaz olay!
0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre. İzmir İl Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı adreslerinde tombala oynandığı istihbaratı alması üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

DAĞ ETEĞİNDEKİ DEPOYA BASKIN

Türkiye 17 günlük tam kapanmaya girdiği ilk gün herkes evinde olması gerekirken bu kurala uymayanlar da oldu. İzmir il jandarma ekipleri kırsal bir alanda, dağ eteğinde bulunması çok zor bir depoda tombala oynayanlara göz açtırmadı.

DEV EKRANLAR KURMUŞLAR

Depoda ısıtıcılar konulmuş, dev ekranlar kurulmuş ve duvarlarda ise çeşitli film karakterlerinde oluşturulan resimler vardı. Tam anlamı ile profesyonel bir düzenek kurulduğu jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

68 KİŞİ TOMBALA OYNUYORDU

Bornova ilçesi Kavaklıdere mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda 68 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3469 TL ve kumar oynamaktan 1336 TL cezai işlem uygulandı.

Mekan sahibine ise işletmeyi açık bulundurmaktan 3150 TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 330 Bin TL’ye yakın cezai işlem gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süleyman Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim - Haberler
GÜNDEMSüleyman Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi
GÜNDEM1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı?
KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! Son dakika: İzmit Körfezi'nde "deniz salyası!" - VİDEO HABER -
GÜNDEMİzmit Körfezi'nde korkunç görüntü!
Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU AL! Aşı randevu alma e-Devlet, MHRS ekranı ve telefon numarası
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
İkinci `Dipsiz Göl´ vakası böyle engellendi - Haberler
GÜNDEMİkinci `Dipsiz Göl´ vakası böyle engellendi
FUHUŞ BASKINI! Son dakika: İstanbul'da operasyon! 20 kadın kurtarıldı! - VİDEO HABER -
GÜNDEMİstanbul'da operasyon! 20 kadın kurtarıldı!
İstanbul su kesintileri 1 Mayıs 2021: İSKİ DUYURDU! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
Çalışma izin belgesi nereden alınır? e-Devlet dışında çalışma (muafiyet) izin belgesi EK-1 ile nasıl alınır?
GÜNDEMÇalışma izin belgesi nasıl alınır?
Büyükada'yı "salya" sardı - Haberler
GÜNDEMBüyükada'yı "salya" sardı
Son dakika depremler listesi 1 Mayıs: Kandilli ve AFAD son depremler tablosu
GÜNDEMSon depremler listesi