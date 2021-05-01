Dağ eteğindeki depoda akılalmaz olay! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre. İzmir İl Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı adreslerinde tombala oynandığı istihbaratı alması üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

DAĞ ETEĞİNDEKİ DEPOYA BASKIN

Türkiye 17 günlük tam kapanmaya girdiği ilk gün herkes evinde olması gerekirken bu kurala uymayanlar da oldu. İzmir il jandarma ekipleri kırsal bir alanda, dağ eteğinde bulunması çok zor bir depoda tombala oynayanlara göz açtırmadı.

DEV EKRANLAR KURMUŞLAR

Depoda ısıtıcılar konulmuş, dev ekranlar kurulmuş ve duvarlarda ise çeşitli film karakterlerinde oluşturulan resimler vardı. Tam anlamı ile profesyonel bir düzenek kurulduğu jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

68 KİŞİ TOMBALA OYNUYORDU

Bornova ilçesi Kavaklıdere mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda 68 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3469 TL ve kumar oynamaktan 1336 TL cezai işlem uygulandı.

Mekan sahibine ise işletmeyi açık bulundurmaktan 3150 TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 330 Bin TL’ye yakın cezai işlem gerçekleşti.