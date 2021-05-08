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HaberlerGündem3. SayfaAkılalmaz olay! SON DAKİKA: Katilini traş etmiş!
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Akılalmaz olay! Katilini traş etmiş!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'un cenazesinin ortada kaldığı, 19 Mayıs tarihine kadar alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına gömüleceği bildirildi. Özbek gencin olaydan bir süre önce, ölümüne neden olan şüpheliyi traş ettiği anların videosu ortaya çıktı

Akılalmaz olay! SON DAKİKA: Katilini traş etmiş!
Akılalmaz olay! Katilini traş etmiş!
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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçtiğimiz çarşamba gecesi Side Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, otelde infocu olarak çalışan Özbek asıllı Akhroljon Khalimov ile komşuları N. T. ve O.K. birlikte alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Khalimov, N.T., tarafından evinin yanında göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhroljon Khalimov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri N.T. ve O.K.'yi gözaltına aldı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.T., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

Akhroljon Khalimov'un birlikte yaşadığı Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi’nin (36) özel bir hastanede 10 gün önce Ömer Ramazan adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Türkçe ve İngilizce bilmeyen Somanadi, Endonezya konsolosluğunu arayarak bilgi verdiğini ve konsolosluk görevlilerinin perşembe günü kendisini ziyarete geldiğini aktardı.

"BEN VE OĞLUM ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Pandemi nedeniyle Akhroljon Khalimov'un çalışamadığını ve ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyleyen Somanadi, çok az ve zor konuştuğu Türkçesiyle, “Ben oğlum Ömer Ramazan’ı da alarak ülkeme döneceğim. Konsolosluk bürokratik işlemlerimi halledecek ama uçak bileti için yardıma ihtiyacım var” diye konuştu.

"KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK"

Akhroljon Khalimov'un annesinin çok uzun zamandır oğlunu görmediğini, İstanbul’da kaçak olarak yaşayan bir ablası olduğunu onun da hem Türkiye’de kaçak olarak bulunduğu hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeyi almaya gelemeyeceğini söyleyen Somanadi, “Ablasıyla konuştum. Annesi oğlunu son bir defa görmek istiyormuş. Ama ekonomik olarak çok kötü durumdalar. Eğer Akhroljon Khalimov’un cenazesi Özbekistan’a gönderilemezse, 15 gün sonra burada kimsesizler mezarlığına gömülecek. Bir annenin son dileğinin yerine getirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz”dedi.

"KATİLİYLE AYNI FOTOĞRAF KARESİNDE"

Öte yandan öldürülen Akhroljon Khalimov ile N.T'nin çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Pandemi nedeniyle çalışamayan ikilinin sık sık bir araya geldiği öğrenildi. Akhroljon Khalimov, geçen ay saç traşı olan N.T'nin cep telefonuyla videosunu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, evinin ortasında sandalyede oturan N.T'nin etrafında dolanan Akhroljon Khalimov'un ‘Gerçek Amerikan traşı budur’ dediği duyuluyor.

Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi’de 12 gün önce doğan bebeği Ömer Ramazan’ı Akhroljon Khalimov'un kundaklarken videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı görüldü. Videoda, bebeğin altını değiştiren Akhroljon Khalimov'un ardından kundakladığı ve öptüğü görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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