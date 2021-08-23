Dükkanın önünde oturuyordu! Sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında insanı şoke eden bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi’nden istikametinden gittiği sırada, S.Ç idaresindeki hafif ticari araç ile Emir Sultan Caddesi kesiştiği noktada çarpıştı.

OTURURKEN ARAÇ ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner’e (71) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİĞER ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI

16 AC 025 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Hafif ticari araç sürücüsü S.Ç ve savrulan aracın ağır yaraladığı Muhlis Yalçıner (71) sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Yalçıner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kiraladıkları otomobil ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı yakalama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.