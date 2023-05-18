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Akıllara durgunluk vermişti! Fırtınada uçan koltuğun sahibi aranıyor

Başkent Ankara'da dün etkili olan toz fırtınasında uçan koltukla ilgili detaylar ortaya çıktı. Buna göre koltuğun 35 katlı bir binanın balkonundan uçtuğu belirlendi

Ankara'da akıllara durgunluk vermişti! Uçan koltuğun sahibi aranıyor - Güncel haberler
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AA

Başkent'te dün fırtına sırasında 35 katlı sitenin balkonundan uçan koltuğun sahibi aranıyor.

AA'da yer alan habere göre Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar ve eşyalar uçtu.

Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi 2547'nci Cadde'de bulunan 35 katlı apartmanın balkonlarından birçok eşya etrafa saçılırken, 3 kişilik koltuk takımına ait parçalar da fırtınanın etkisiyle havalandı ve 2531'inci Sokak'taki bir evin önüne düştü. O anlar, mahalle sakini Onur Kalmaz tarafından görüntülendi.

"KOMİK BİR GÖRÜNTÜ ÇIKTI ORTAYA"

Caddedeki 3 iş yeri, koltuk takımına ait bir üçlü, iki tekli parçayı sahibine ulaştırmak için dükkanında saklamaya başladı. Onur Kalmaz, yaşlı bir kadının sabah saatlerinde evine götürmeye çalıştığı üçlü koltuğu alarak, gerçek sahibine ulaştırmak amacıyla ofisinin önüne koydu.

Kalmaz, AA muhabirine, fırtına sırasında yaşananları anlattı. Fırtına nedeniyle aracının hasar alıp almadığına bakarken havada bir koltuğun uçtuğunu gördüğünü belirten Kalmaz, o anları ilişkin şunları söyledi: "O sırada elimde telefonum vardı, koltuğun yukarıdan uçtuğunu görünce videosunu çektim. Ağır bir koltuk olmasına rağmen yine de rüzgarın şiddetiyle uçtu ve bizim tarafa gelmeye başladı. Videoyu da daha sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Böyle garip şeyler bizim ülkemizde yaşandığı için gökten koltuk geldiğini görünce açıkçası şaşırmadım. Bunu da kimseye kaptırmadık, komik bir görüntü çıktı ortaya."

TELEFONU SUSMADI

Videoyu paylaştıktan sonra telefonunun susmadığını, arayanların en çok koltuğun markasını sorduğunu dile getiren Kalmaz, şunları kaydetti:

"Koltuğun minderleri sağa sola savrulmuştu biz hepsini tekrar birleştirdik takım yaptık, koltuk da mindersiz kalmadı. Koltuğun hiçbir yeri zarar görmediği için markasını soranlar bile oldu. Yapan kimse gerçekten sağlam yapmış, o hızla o kadar yüksekten uçmasına rağmen kırılmaması ilginç. Koltukla birlikte sehpa da uçtu, birleştirince tam bir takım oldular. Koltuğu şu an kimse sahiplenmedi, gelip isteyen olursa koltuk bizde verebilirim. Bu bölgede koltuğa talip olabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum ama eğer talip çıkmazsa ihtiyaç sahibi birine vereceğiz."

TAKIMIN YASTIKLARI VE SANDALYESİ FARKLI KİŞİLERDE

Tuğçe Daşçı koltuk takımının bu kadar tartışma yaratacağını tahmin etmediklerini belirterek, "Sabah iş yerine geldiğimizde hem koltuk hem de yastığı takım halinde bizim kapının önündeydi. Karşı ofisle aramızda tatlı bir krize de yol açtı. Sabah bizdeydi öğleden sonra karşıya geçti, mahallede elden ele geziyor. Umarım sahibi en kısa sürede bulunur, dört gözle bekliyoruz." dedi.

Koltuk takımına ait iki sandalyeden birinin kendisinde olduğunu söyleyen Daşçı, "Rahatlığını görünce herkes koltuğa talip oldu. 'Bu koltuk benim' diye götürmeye çalışanlar oldu. Sahibi gelirse bir parçası bizde, seve seve veririz." ifadelerini kullandı.

Koltuk takımına ait bir diğer sandalyeyi iş yerinde sakladığını dile getiren Necdet Özyönüm ise "Takımın asıl parçası bizde. Koltuğu dışarıda bırakamadık, içeri aldık. Sosyal medyada paylaşılan videonun altına da koltuğu bizden alabileceklerini yazdık. Biri alır diye koltuğu dışarı bırakamıyoruz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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