Akıllı Telefonu Kim İcat Etti, Kim Buldu? Akıllı Telefon Nerede, Ne Zaman İcat Edildi?

Akıllı Telefon Nedir?

Akıllı telefonu kim icat etti sorusunu cevaplamadan önce akıllı telefonun ne olduğuna değinelim. Telefon, Alexander Graham Bell ve Charles Sumner Tainter tarafından geliştirilen ve radyofon ismi verilen bir cihazıdır. 15 Şubat 1880 yılında ilk başarılı deneme ile insanlığa kazandırılan telefonun ilk amacı haberleşme idi. Ancak teknolojinin hız kesmeyen gelişimi beraberinde telefon da her geçen gün ciddi bir dönüşüm geçirdi. Klasik telefonların yerini zamanla kablosuz telefonlar yani telsiz telefonlar aldı. Ancak telefonun gelişimi bununla sınırlı kalmayacaktı. Önce kablodan kurtulan telefonlar daha sonra cebimize sığar bir forma dönüştürüldü. Telefonu evin dışına çıkarabiliyor olmak bile insanlık için ciddi bir adımdı… Cep telefonları böylelikle hayatımıza girdi. Cep telefonun gelişimi ise klasik telefona göre oldukça hızlı ve etkileyici şekilde gerçekleşti. Cep telefonları ile ilgili gelinen son nokta ise bugün hepimizin hayatında büyük yer tutan akıllı telefonlar oldu. Akıllı telefonun ne olduğuna değinecekken söyleyebileceğimiz en geçerli şey, akıllı telefonun bir telefon olmaktan öte bir cihaz olduğu… Akıllı telefonlar, diğer telefonlara göre daha karmaşık bir sisteme sahip. Akıllı telefonlar yalnızca haberleşme için kullanılmıyor. Yani konuşmak ve mesajlaşmak ötesinde akıllı telefonlarla birçok şey yapılabiliyor. Akıllı telefonlarla yapılabilecekler;

- Fotoğraf ve video çekmek. Çekilen fotoğraf ve videoları düzenlemek.

- Bireysel ya da online oyun oynamak.

- Kitap okumak.

- Film veya dizi izlemek.

- Bankacılık işlemlerini yapmak.

- İş ya da eğitim amacıyla çeşitli uygulamalardan faydalanmak şeklinde sıralanabilir. Sonuç olarak akıllı telefon dediğimiz şey, klasik cep telefonları ile bilgisayar dünyasının ürünü olarak bilinen PDA’lerin özelliklerinin bir araya getirildiği cihaz… Peki akıllı telefonu kim buldu? Akıllı Telefonu Kim İcat Etti? Akıllı telefonun atasının klasik cep telefonları olduğunu söylemiştik. Cep telefonunu ilk bulan isim, ABD’li mühendis Martin Cooper’dır. Martin Cooper bu icadı Motorola şirketinde çalıştığı sürede 1973 yılında gerçekleştirdi. 23 santimetre uzunluğunda olan ilk cep telefonu sayesinde telefon, taşınabilir özellik kazandı. Peki akıllı telefonu kim buldu? Akıllı telefonu kim buldu dediğimizde karşımıza tek bir kişi değil, IBM yani “International Business Machines Corporation” mühendisleri çıkıyor. Akıllı telefon, Frank J. Canova ve ekibi tarafından geliştirilen bir proje sonucunda icat edildi. Frank J. Canova önderliğinde projelerini yürüten ekip, PDA teknolojisi ile mobil teknolojisini bir araya getirdi. IBM tarafından geliştirilen ilk cihaza “Simon Personal Communicato” ismi verildi ve bu cihaz, BellSouth firması ile piyasaya sürüldü. Peki Frank J. Canova ve ekibi tarafından icat edilen akıllı telefon nerede icat edildi?