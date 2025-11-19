Akın Akınözü: Hakkımı hukuki yollarla arayacağım
Tamamen yapay zekâ ile üretileceği açıklanan 'Tesseract' projesi hakkında Oyuncular Sendikası'nın yaptığı uyarının ardından projede yer alan Akın Akınözü Sendika'nın açıklamasına tepki göstererek mesleki itibarının zedelendiğini ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu
Oyuncular Sendikası, tamamen yapay zekâ ile üretileceği duyurulan 'Tesseract' adlı projeye ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımlayarak sektörde tartışma yarattı. Sendika, Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in ses ve görüntülerinin kullanıldığı, klonlanmış aktörleri de içeren bu yapay zekâ projesinin mesleğin geleceği açısından risk taşıdığı görüşünü paylaşmıştı.
Bu açıklamanın ardından projede yer alan Akın Akınözü, sosyal medya hesabından bir metin yayımlayarak Sendika’ya tepki gösterdi. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı;
"İçinde yer almaktan büyük heyecan duyduğum ve tüm süreçlerinde aktif olarak bulunduğum Tesseract projesinin, Oyuncu Sendikası tarafından yapılan bir duyuruyla hedef alınmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladım. Projenin yaratıcısı ve liseden arkadaşım Erim Şişman gerekli etik ve teknik açıklamayı paylaşmış olsa da, Sendika'nın kendi 'misyonu' ile çelişen bu yaklaşımı karşısında ben de bir sitemde bulunma ihtiyacı hissettim.
Bu duyurudan yalnızca birkaç gün önce, aynı Sendika’nın yöneticileri benimle iletişime geçip danışma gecelerine davet ederken ve 'birlikte omuz omuza durmanın öneminden' söz ederken; sonrasında benimle tek bir soru dahi sormadan bu açıklamayı yapmaları, benim açımdan çok ciddi bir hayal kırıklığı olmuştur. Bizimle konuşmadan, anlamadan ve dinlemeden böyle bir açıklamayla hüküm vermeye kalkmaları son derece düşündürücüdür. Böyle yaklaşımlar birliği güçlendirmek yerine zayıflatır; dayanışmayı büyütmek yerine güvensizliği artırır. Oysa sanatın ve sanatçının yolu korkuyu büyütmek değil; cesareti ve anlayışı çoğaltmaktır. Eleştiri elbette olur, olmalıdır; ancak eleştirinin bir adaleti, ahlakı ve yöntemi vardır.
Daha da üzücü olan, hâlihazırda devam eden dizimin setinde tüm odağımı işime vermem gerekirken bu açıklamaya cevap hazırlamak zorunda bırakılmamdır. İronik olan ise; mesleki huzurumu koruması gereken sendikanın tam tersine, bu huzuru bozarak beni işimi yapamaz hâle getiren taraf olmasıdır. Haklarımızı savunmak için kurulmuş olması gereken bir sendikanın; yapay zeka, üretim biçimi ve projede yer alan oyunculara dair oluşturduğu bu algı, bir oyuncu olarak yalnızca “vay halimize” dememe neden oluyor. Bu süreçte kişisel ve mesleki itibarımın zedelenmesi nedeniyle, hakkımı hukuki yollarla arayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.
