Akın Akınözü: Hakkımı hukuki yollarla arayacağım

Oyuncular Sendikası, tamamen yapay zekâ ile üretileceği duyurulan 'Tesseract' adlı projeye ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımlayarak sektörde tartışma yarattı. Sendika, Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in ses ve görüntülerinin kullanıldığı, klonlanmış aktörleri de içeren bu yapay zekâ projesinin mesleğin geleceği açısından risk taşıdığı görüşünü paylaşmıştı.

Bu açıklamanın ardından projede yer alan Akın Akınözü, sosyal medya hesabından bir metin yayımlayarak Sendika’ya tepki gösterdi. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"İçinde yer almaktan büyük heyecan duyduğum ve tüm süreçlerinde aktif olarak bulunduğum Tesseract projesinin, Oyuncu Sendikası tarafından yapılan bir duyuruyla hedef alınmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladım. Projenin yaratıcısı ve liseden arkadaşım Erim Şişman gerekli etik ve teknik açıklamayı paylaşmış olsa da, Sendika'nın kendi 'misyonu' ile çelişen bu yaklaşımı karşısında ben de bir sitemde bulunma ihtiyacı hissettim.

Bu duyurudan yalnızca birkaç gün önce, aynı Sendika’nın yöneticileri benimle iletişime geçip danışma gecelerine davet ederken ve 'birlikte omuz omuza durmanın öneminden' söz ederken; sonrasında benimle tek bir soru dahi sormadan bu açıklamayı yapmaları, benim açımdan çok ciddi bir hayal kırıklığı olmuştur. Bizimle konuşmadan, anlamadan ve dinlemeden böyle bir açıklamayla hüküm vermeye kalkmaları son derece düşündürücüdür. Böyle yaklaşımlar birliği güçlendirmek yerine zayıflatır; dayanışmayı büyütmek yerine güvensizliği artırır. Oysa sanatın ve sanatçının yolu korkuyu büyütmek değil; cesareti ve anlayışı çoğaltmaktır. Eleştiri elbette olur, olmalıdır; ancak eleştirinin bir adaleti, ahlakı ve yöntemi vardır.