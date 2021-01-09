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Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı 2. bölüm

Akıncı 2. son bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş'ın yer aldığı dizide şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesi anlatılıyor. Akıncı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Akıncı 2. bölüm...

Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı 2. bölüm

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi, bu akşam 2. yeni bölümüyle yayımlandı. Peki Akıncı 2. son bölümde neler oldu?

AKINCI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AKINCI 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köksal ve adamları Cevdet’in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı’yı öldürerek Lukas’a karşı elini güçlendirmek ister.

Nergis, Yağız’ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı’yı yakalamanın peşindedir.

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