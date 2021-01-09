Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi, bu akşam 2. yeni bölümüyle yayımlandı. Peki Akıncı 2. son bölümde neler oldu?

AKINCI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AKINCI 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köksal ve adamları Cevdet’in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı’yı öldürerek Lukas’a karşı elini güçlendirmek ister.

Nergis, Yağız’ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı’yı yakalamanın peşindedir.