Senaryosunu Hakan Kandal'ın yazdığı, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği Akıncı dizisi yeni bölümleri ile Cuma akşamları ATV'de yayınlanacak. İşte Akıncı dizisi oyuncuları...
AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI
Şükrü Özyıldız - Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş- Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Ercü Turan
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün
Eren İnan
AKINCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer almaktadır.
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