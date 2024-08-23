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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro AKM'de tiyatro şenliği

        AKM'de tiyatro şenliği

        Atatürk Kültür Merkezi, Ağustos ayının son günlerinde sanatseverleri 'Aydınlıkevler', 'Zengin Mutfağı' ve 'Sefiller' gibi birbirinden başarılı tiyatro oyunlarıyla buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 00:07 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:07
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        AKM'de tiyatro şenliği
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        AYDINLIKEVLER

        27 AĞUSTOS- 21.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra kaleme aldığı tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’ 27 Ağustos Salı günü 21.00’de Türk Telekom Opera Salonunda tiyatroseverler ile buluşacak. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in üstlediği oyunun başrollerinde Salih Bademci ve Demet Akbağ yer alıyor. Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Zeynep Kiraz Tosun rol alıyor.

        ZENGİN MUTFAĞI

        28 AĞUSTOS- 21.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

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        Ünlü sanatçı Şener Şen, Das Das prodüksiyonu olan ‘Zengin Mutfağı’ adlı oyunla 28 Ağustos'ta AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyicilerle buluşacak. Vasıf Öngören’in yazdığı ve Şener Şen ile Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği bu oyun, Türkiye'nin en büyük işçi hareketlerinden biri olan 15-16 Haziran 1970 olaylarını, zengin bir ailenin mutfağı üzerinden anlatıyor. Oyun, hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanlarının, gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayışını ve toplumdaki değişimden nasıl etkilendiklerini eğlenceli bir dille sahneye taşıyor. 1978 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ilk kez sahnelenen ve Şener Şen’in aşçı Lütfü Usta’yı canlandırdığı oyun, 40 yıl aradan sonra yeniden genç oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda, Lütfü Usta rolünde Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor.

        SEFİLLER- ANKARA DEVLET TİYATROSU

        30 AĞUSTOS-20.00- 31 AĞUSTOS 20.00- AKM TİYATRO SALONU

        Ankara Devlet Tiyatrosu, Victor Hugo'nun ölümsüz eseri ‘Sefiller’i, 30 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahneleyecek. İpek Atagün Gezener'in yönetmenliğinde sahneye taşınan ‘Sefiller’, 18. yüzyıl Fransa'sından yola çıkarak insanın evrensel hikâyesine uzanan derin bir anlatı sunuyor. Adalet, sevgi, acı ve umut gibi temaları işleyen eser, çağlar ötesine sesleniyor. Oyunun kadrosunda Durukan Ordu, Mehmet Akay, Kadir Gezeger, Aslı Artuk, Şevki Çepa, Eda Aydınlı Ağır, K. Anıl Adıgüzel, N. Sinem Lökbaş, A. Övgü Yılmaz, Ümit Atalay, Yasemin Bilgin Görgün gibi isimler yer alıyor.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Zengin Mutfağı
        #tiyatro
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