AKM'de yeni yıla sanatla merhaba

İstanbul’da sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 12–18 Ocak tarihleri arasında da operadan baleye, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla sanatseverleri ağırlayacak.

TROYA

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya’nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor. Anadolu Ateşi, yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma ile gerçekleşen bu müzikal başkaldırıyı sanatseverlerle buluşturuyor.

Troya-Anadolu Ateşi; 13 Ocak 20:30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

FINDIKKIRAN

Çaykovski’nin besteleri ve Marius Petipa’nın librettosu ile bale tarihinin en sevilen eserleri arasında yer alan Fındıkkıran, yılbaşı atmosferini masalsı dünyasıyla AKM sahnesine taşıyacak. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla birlikte gördüğü rüyaları konu alan ve kuşaklar boyunca ilgiyle izlenen eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Masalsı anlatımı, zengin müziği ve görkemli sahneleriyle bir yılbaşı klasiği olan Fındıkkıran, her yaştan sanatseveri bale dünyasının büyülü atmosferiyle buluşturacak. Mehmet Balkan’ın reji ve koreografisini üstlendiği yapımın orkestra şefliğini ise İbrahim Yazıcı yürütecek.

Okan Bayülgen'in yazıp yönettiği Kanlı Kabare AKM sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, 12 Eylül döneminin izlerini taşıyan Aysel'in Almanya'ya göç edip iş hayatındaki başarısının ardından, genç kocası Kerim'in Türkiye'ye dönme planı olan "Şen Meyhane" ile hayatına giren yeni dinamikleri odağına alıyor. Uzun ve mutsuz evliliği sonrası aldatılan İK müdürü Alev ve gizemli Matilda'nın yolları bir gece Şen Meyhanesi'nde kesişecek. İlişkiler, aldatma ve para meseleleri, şarkılar eşliğinde çıkmaza sürüklenen bir geceyi sahneye taşıyacak. Derya Alabora, Sema Moritz, Nurhan Özenen, Nazlı Kurbal, Okan Bayülgen ve Ferdi Taşkın, oyunun güçlü oyuncu kadrosunu oluşturuyor. Murat Tükenmez, Kemal Alpan, Sertan Küley ve Yasin Bozkurt'tan oluşan orkestranın müzikleri sahnedeki duyguyu güçlendirecek.

Kanlı Kabare; 16 Ocak 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri'nin 16 Ocak'taki programında Uluslararası Lionel Tertis Viyola Yarışması birincisi İngiliz solist Timothy Ridout, viyola ile performans sergileyecek. Programda, İngiliz besteci R. Vaughan-Williams'ın Viyola İçin Süit eseri ve Ludwig van Beethoven'ın neşeli Sekizinci Senfonisi yer alacak. Deneyimli şef Raoul Grüneis yönetimindeki orkestra, her iki eseri de sahnede yorumlayarak sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 16 Ocak saat 20:00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda.

LA TRAVIATA

Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın Oğul romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi'nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta'nın melankolisi, Alfredo'nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne seriliyor.

Sadde bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası olan La Traviata, Paris'in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen rolleri ve aşkın özgürleştirici gücünü sorguluyor. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezinde yer alıyor.

Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelenecek olan La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

La Traviata- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 17 Ocak saat 15:00'te AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda.

TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ CENK ERDOĞAN "SOLO"

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri'nin 17 Ocak'taki programında, müzisyen Cenk Erdoğan "Solo" performansıyla sahnede olacak. Konserde Erdoğan, kendi eserlerinden Neşet Ertaş bestelerine varan zengin repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Cenk Erdoğan "Solo"; 17 Ocak saat 11:00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de.

YENİ YIL KONSERİ "FERAHFEZÂ"

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini "Ferahfezâ" başlığıyla sanatseverlerle buluşturacak. Klasik Türk müziğinin en parlak makamları arasında sayılan Ferahfezânın seçkin örneklerinden hazırlanan repertuvar, konserin birinci bölümünde yer alacak. 250'nci doğum yıldönümünde Zeki Mehmed Ağa'nın peşreviyle başlayacak bölümde Dede Efendi, İsak Varon, Lemi Atlı ve Tanburi Cemil Bey'e ait eserler seslendirilecek. Koro şef yardımcısı Bekir Ünlüataer'in yöneteceği ilk konser olmasıyla öne çıkan etkinlikte, sololar bölümünde sahne alacak dört saz sanatçısı, saz musikisinin Acemaşiran makamından iki klasik eseri seslendirecek. Solist Neval Yaşasın ise Zeki Ârif Ataergin'in Dilkeşhâveran makamından dört şarkısıyla sahne alacak. Bekir Ünlüataer'in yönetimindeki konserin son bölümünde koro, Kürdîlihicazkâr şarkılarla yeni yılın ilk konserini tamamlayacak.

Yeni Yıl Konseri "Ferahfezâ"-Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 18 Ocak saat 11:30'da AKM Tiyatro Salonu'nda.

İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI YENİ YIL KONSERİ

İstanbul Filarmoni Orkestrası, yeni yılı müzikle karşılamak üzere görkemli bir konserle sanatseverlerle buluşacak. Orkestrayı deneyimli şef Orçun Orçunsel'in yöneteceği gecede piyanoda Andrei Korobeinikov, trompette ise Vova Rodonov yer alacak. Programda Şostakoviç'in caz esintili Vals No. 2 ve enerjik Piyano Konçertosu No. 1, Respighi'nin zarif Antik Aryalar ve Danslar Süiti No. 3 ve Holst'un neşeli St. Paul's Süiti ile müzik dolu bir gece sunulacak. Klasik müziğin farklı renklerini bir araya getiren konser, yeni yıl coşkusunu senfonik bir atmosferde yaşatacak.

İstanbul Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri; 18 Ocak saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda.

İKİ KULE BİR RÜYA

Mapping teknolojisiyle hayat bulan "İki Kule Bir Rüya"da yer alan İstanbul masalları, çocukları ışık, müzik ve hayal gücüyle dolu büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Özgür Özgülgün'ün yazıp oynayacağı oyunda, minik izleyiciler İstanbul'un gizemli dehlizlerinden tarih kokan sokaklarına uzanan eşsiz bir maceraya tanıklık edecek. Görsel tasarım ve yönetmenliğini Hakan Yılmaz'ın, sanat yönetmenliğini ise İsmail Erdoğan'ın üstlendiği oyunun müzikleri Gürcan Ersoy imzası taşıyor. Oyun, gerçek ile hayali, ışıkla gölgeyi ve müzikle hikâyeyi iç içe geçirerek çocukları dijital dünyanın büyülü sınırlarına taşıyacak.