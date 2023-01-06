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AKM İlhami Atalay resim sergisine ev sahipliği yapıyor

Atatürk Kültür Merkezi, İlhami Atalay'ın 75. doğum gününü İlhami Atalay Resim Sergisi ile kutluyor...

AKM İlhami Atalay resim sergisine ev sahipliği yapıyor
AA

Atatürk Kültür Merkezi, biçimleri ve renkleri hayranlık verici bir dinamizm ile kullanarak, kültürünü, inancını ve sözünü resimlerine başarıyla aktarmasıyla Türk resim sanatı içerisinde kendi tarzını yaratan en önemli isimlerin başında gelen İlhami Atalay'ın 75. doğum gününü İlhami Atalay Resim Sergisi ile kutluyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından hazırlanan sergi, 15 Ocak'a kadar Atatürk Kültür Merkezinde, AKM Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İlhami Atalay ile çok sayıda davetli katıldı.

İsmail Hakkı Gurbetçi'nin küratörlüğünü üstlendiği, usta sanatçının 75. doğum günü kapsamında gerçekleştirilecek olan bir dizi sergiden ilki olan İlhami Atalay Resim Sergisi" dinamizmin ressamı olarak bilinen usta sanatçı İlhami Atalay'ın 55 yıllık profesyonel sanat hayatına AKM Galeride ışık tutuyor.

Atalay'ın sanat macerasını, anlayışını, felsefesini ve Türk sanatının gelenekten günümüze kadarki yüzlerce yıllık bağlantısını yansıttığı özenle seçilmiş büyük ölçekli 36 eserden oluşturulan sergi, AKM Galeri için hazırlanan özel bir retrospektif olma özelliği taşıyor. Sanatçının 1970'lerden bu yana üretmiş olduğu serilerinden örneklerle daha önce sergilenmemiş son dönem eserlerinin bir araya geldiği sergide, usta sanatkârın geleneksel olanı modern sanatın imkânları içinde ifade ediş biçimi ve güçlü renkleri sanatseverlere etkileyici bir görsellik sunuyor.

"KIYMETLİ SANATÇIMIZIN FARKLI ESERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTERİZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı kısa konuşmada İlhami Atalay gibi çok değerli bir sanatçıyı AKM'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İlhami Atalay'ın sergide yer alan eserlerinden çok daha fazlasına imza attığını hatırlatan Yavuz, "İnşallah kıymetli sanatçımızın değişen, dönüşen sergiler ile farklı temalarda farklı sergilerine de ev sahipliği yaparız" dedi.

Serginin açılmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan Özgül Özkan Yavuz, AKM'nin 7'den 77'ye herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği büyük bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Atatürk Kültür Merkezi kütüphanesiyle, çocuk sanat merkeziyle, tasarım dükkanı, konser salonları ve galerileriyle bütün bir günün etkin bir şekilde geçirilebileceği, hayatımızın önemli bir parçası. AKM'de kültür ve sanatın her türlüsüne kucak açma politikası yürütüyoruz ve bunu da şu ana kadar başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu. İlhami Atalay ise "Resimlerim konuşsun" diyerek davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.

İLHAMİ ATALAY'A ÖZGÜ TEKNİKLERLE GEÇMİŞ VE GELECEK

Geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkanlarıyla dile getirmedeki başarısı ve yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla resim sanatının geliştirilmesine büyük katkılar sağlayan İlhami Atalay, 2022 Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştü. Ezber bozan şahsiyeti, üretkenliği ve sanat felsefesiyle dikkat çeken Atalay, 55 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca, her birinde kendine özgü teknikler kullandığı, geçmişle olan bağını geleceğe uzanan yankılarıyla harmanladığı birbirinden farklı seriler hazırladı.

Sanatkârın dünyaya, hayata ve sanata dair görüşlerini yansıtan, geleneksel olanı modern sanatın imkânları içinde ifade edebildiği ve sanatkârın toplumsal olaylara karşı duyduğu derin hassasiyeti, doğaya olan hayranlığını, gözlemcilik yönünü anlatan "İlhami Atalay Resim Sergisi", 15 Ocak'a kadar Atatürk Kültür Merkezi AKM Galeride ziyarete açık olacak. Sergi pazartesi günleri dışında 11.00- 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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