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        Haberler Gündem AKM önünde duranlar gözaltına alındı

        AKM önünde "duranlar" gözaltına alındı

        Taksim AKM'nin önünde durma eylemi yapan 15 kişi gözaltına alındı alındı. Gözaltına alınan kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.05.2025 - 22:44 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:50
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        AKM önünde durma eylemi yapanlara gözaltı
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        İstanbul Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde "durma eylemi" gerçekleştiren 15 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

        Eylemciler, herhangi bir pankart ya da slogan olmaksızın AKM önünde sessiz şekilde durarak protesto gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, eylemin izinsiz olduğunu belirterek gruba müdahale etti.

        Gözaltına alınan 15 kişi, işlemleri yapılmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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