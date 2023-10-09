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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da akraba aileler arasında boşanma çatışması: 1 ölü, 12 yaralı

        Akraba aileler arasında boşanma ve alacak çatışması: Ölü ve yaralılar var

        Şanlıurfa'da boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:47
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        Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopalı kavgada İbrahim Kurt (33) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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        Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi.

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        İddiaya göre; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı.

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        Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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        Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt, kurtarılamadı.

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        İki aracın da hasar aldığı olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan, sopa ve bıçak ile silah ele geçirildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        #Şanlıurfa Haberleri
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