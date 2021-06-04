Bir trafik terörü de Nevşehir'de

SON DAKİKA | Miras dehşeti! Bir aile yok oldu

İHA

Olay, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras meselesi yüzünden akrabalar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında Y.Ş., amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı’yı tabanca ile vurdu. Saffet Şanlı ve Nuran Şanlı olay yerinde hayatını kaybederken bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Gökhan Şanlı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan Şanlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay esnasında yaralanan ve daha sonrasında kaçarak kayıplara karışan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Anne-baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 5 Mayıs 2021 tarihinde aynı sebepten çıkan ağabey-kardeş kavgasını ayırmak için araya giren Nuran Şanlı silah ile ayağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Bu kez çıkan kavgada ise Nuran Şanlı hayatını kaybetti.