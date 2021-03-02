Çiğ köfteciye şiddette flaş gelişme! Akrabaları saldırdı!

İHA

Afyonkarahisar kent merkezi İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş. isimli kişi, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darp etmişti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayın duyulması ve tepki çekmesi üzerine polis tarafından dün tekrar gözaltına alınmıştı.

AKRABALARI DA İŞYERİNİ BASTI

Ayrıca olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına dün gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. Gurur Ş.’nin kardeşi Hüseyin Ş., eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T.'nin olduğu sırada iş yerine geldi.

KAPIYI CAMI KIRDILAR

Otomobilden inen Hüseyin Ş., elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanın kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan Hüseyin Ş., bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca fırlattı.

4 SALDIRGAN ADLİYEYE ÇIKARILDI

Ardından saldırgan, iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.



BUGÜN ADLİYEYE ÇIKARILDILAR

Çiğ köftenin ‘acılı’ olduğu gerekçesiyle yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan Gurur Ş. ile kardeşi Hüseyin Ş., Basri B. ve Doğukan B. sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı.

MAHKEMEYE SEVKLERİ BEKLENİYOR

Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.