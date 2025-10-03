Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Akran dehşetinde okul yöneticileri açığa alındı | Son dakika haberleri

        Akran dehşetinde okul yöneticileri açığa alındı

        Çanakkale'de 14 yaşındaki lise öğrencisinin sınıf arkadaşı tarafından darp edildiği soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda okul müdürü ile 2 yardımcısı açığa alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:11
        Akran dehşetinde açığa alındılar
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından dövülen M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.

        Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darp etti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi.

        M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı.

