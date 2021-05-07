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Akrep 22. yeni önizleme yayınlandı! Akrep 21. son bölüm

Akrep dizisi 21. son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın paylaştığı dizinin son bölümünde; Ferda, Ahmet’in otel odasında kendisini aldattığını Efe’den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru’yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Akrep 22. yeni önizleme yayınlandı! Akrep 21. son bölüm...

Akrep 22. yeni önizleme yayınlandı! Akrep 21. son bölüm

Akrep dizisinin 21. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Ahmet’in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet’le ipleri koparmaya karar verir. Akrep 22. yeni önizleme yayınlandı! Akrep 21. son bölüm...

AKREP 22. YENİ ÖNİZLEME YAYINDA


AKREP 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar. Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet’ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir.

Aras, Ahmet ve Duru’yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi’ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can’ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet’i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem’den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.

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