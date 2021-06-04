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Akrep 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 24. son bölüm...

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akrep 24. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Perşembe akşamları ekranlara gelen dizinin son bölümüne; Ayşem'in Aras’a büyük bir sürpriz yapması damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Akrep 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akrep 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 24. son bölüm...

Star TV'de ekrana gelen, Akrep dizisinin yeni bölümü sonrası gözler 25. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

AKREP 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

AKREP 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda’nın Perihan’dan alıp Ahmet’e içirdiği zehir yavaş yavaş etkisini göstermeye başlar. Ahmet ölüme yaklaşırken, kimi zaman Ferda’nın Ahmet’e aşkı ağır basar ve onu zehirlemenin kararsızlığını yaşar. Bir yanda aşık olduğu Ahmet, diğer yanda ölüm döşeğindeki annesinin son isteği Ferda’yı zor durumda bırakır.

Efe iyileşir ancak içi Ahmet’e karşı intikam duygusu ile dolup taşar. Merve’nin karşı çıkmasına aldırış etmeden Ahmet’in ‘Ferda’ adını verdiği teknesini ateşe verir. Ahmet ise teknesini yakma cüreti gösteren ismin peşine düşer. Artık hayatını yoluna koymaya başlayan Efe, Merve’ye bir teklifte bulunur.

Annesinin Aras’ın hala Duru’ya aşık olduğunu ifade eden sözleri Ayşem’in içine kurt düşürür. Ayşem, Aras’ın cüzdanında Duru’nun resmini taşıdığını görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar. Tam da nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras’a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem’le nikah tarihi alacağını düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.

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