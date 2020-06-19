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Toplam nüfusu 4 milyon olan Çoruh ve Fırat bölgelerinde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, salgın döneminde faturalarını ödeyemeyen abonelerine destek olmak amacıyla taksitle fatura ödeme kampanyası başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayından itibaren enerji sektöründe normalleşme sürecine girileceğinin, elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatlarına başlanacağının açıklanması üzerine, tüketicilerin mağdur edilmemesi amacıyla elektrik faturalarında 3 aya kadar taksit uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Gecikme tutarı dahil 3 bin TL’ye kadar olan ve ikiden fazla ödenmemiş faturası bulunan abonelerin, 30 Haziran’a kadar yapılan başvurular ile fatura taksitlendirme kampanyasından yararlanabilecekleri bildirildi.