İzmir köftenin özelliği, köftelerin kızartılıp ardından salçalı sosla fırında pişirilmesidir. Kalorisi yüksek olsa da, köfteleri kızartmadan yaparak bu lezzeti daha hafif bir hale getirebilirsiniz. İşte, akşam ne pişirsem diye düşünenler için lezzetli bir alternatif olan İzmir köfte tarifi!