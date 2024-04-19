Akşama ne pişirsem diye düşünenler için: Dünya mutfağı lezzetlerinden olan Çin mantısı (gyoza) tarifi!

Mantı, neredeyse her ülkede yapılan yemeklerden biridir. Bugün sizin için Türkiye'de yapılan mantılardan biraz daha büyük olan ve genellikle buharda pişirme yöntemiyle hazırlanan buharda Çin mantısı tarifi hazırladık. İşte, Çin mantısı diğer adıyla gyozanın yapılışı...