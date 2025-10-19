Aksaray'da feci kaza! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı

Aksaray'da Konya Bulvarı'nda Mehmet Akif Şahin (43) idaresindeki otomobil, Mustafa Bağlan yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı koptu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞİ AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada otomobilde yolcu olan ağabey Muhammet Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kardeşi sürücü Şahin ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"OTOMOBİL ÇOK SÜRATLİYDİ"

TIR sürücüsü Bağlan, gazetecilere, yolun sol tarafının dubalarla kapalı olduğunu, normal yolda ilerlediği sırada bir ses duyduğunu söyledi. Otomobilin TIR'ın arka tarafına çarptığını belirten Bağlan, "Otomobil çok süratliydi. Yoksa aracın bu şekle gelmesi imkansız" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.