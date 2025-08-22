Aksaray'da tamirdeki asansör zemine çakıldı: 2 işçi yaralandı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.

ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI, 2 İŞÇİ YARALANDI

Burak İbar (21) ve Mustafa Ali Akdoğan (16), bir binanın 5'inci katında arızalanın asansörü kabinin içinde tamir etmeye başladı. Bir süre sonra halatın kopmasıyla asansör kabini zemine düştü. İçindeki işçiler İbar ve Akdoğan yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesiyle asansör kabininden çıkartılan işçiler, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan işçilerden Mustafa Ali Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

