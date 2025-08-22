Habertürk
        Aksaray'da tamirdeki asansör zemine çakıldı: 2 işçi yaralandı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da tamirdeki asansör zemine çakıldı: 2 işçi yaralandı

        Aksaray'da binanın 5'nci katında tamir ettikleri asansörün halatının kopması sonucu kabin içinde zemine düşen 2 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 01:26 Güncelleme: 22.08.2025 - 01:26
        Tamirdeki asansör zemine çakıldı: 2 işçi yaralandı
        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.

        ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI, 2 İŞÇİ YARALANDI

        Burak İbar (21) ve Mustafa Ali Akdoğan (16), bir binanın 5'inci katında arızalanın asansörü kabinin içinde tamir etmeye başladı. Bir süre sonra halatın kopmasıyla asansör kabini zemine düştü. İçindeki işçiler İbar ve Akdoğan yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesiyle asansör kabininden çıkartılan işçiler, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

        Tedaviye alınan işçilerden Mustafa Ali Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #Aksaray
