Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        `Aksaray Bilim Festivali' helikopter gösterisiyle başladı

        AksarayBelediyesi ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen Aksaray Bilim Festivali, Jandarma Çelik Kanatlar helikopter gösterisiyle başladı.  Yerli savunma sistemleri  `Hisar´ ve  `Sungur´unda aralarında bulunduğu teknolojik otonom araçlar, simülatörler, savunma sanayi envanterlerinde olan yerli ve milli ürünlerin stantları katılımcılar tarafından ilgi gördü. Festivale katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Yakın zamanda yapmış olduğumuz TEKNOFEST ile savunma sanayimizle neleri yapabildiğimizi gördük. İnsansız hava araçlarımızla, elektrikli aracımızla, TÜBİTAK tarafından uzaya gönderilen İmece uydumuzla ve bunun gibi birçok örnekle bu alandaki başarımızı göstermiş olduk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        `Aksaray Bilim Festivali' helikopter gösterisiyle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Festivale katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, `´Bilim festivalleri özellikle 2018 yılından itibaren TEKNOFEST ile birlikte ülkemizin her bir yanına yayılıyor. Bu festivaller, `Gençlerimiz sizin geleceğiniz´ dediğimiz zaman ; onlara ne vaat ettiğimizi, onların da geleceğe ne vaat ettiklerini gördüğümüz bir ortamdır. Cumhuriyetimizin 100´üncü yıl dönümündeyiz. TÜBİTAK´ın da bu yıl 60´ncı yıl dönümündeyiz.  Geleceğe baktığımızda gıdaya ve suya ulaşımda zorluklar, sel ve yangın gibi afetlere baktığımızda ise birtakım zorluklarla karşı karşıya olma durumumuz var. Ülkemizde bundan en çok etkilenecek coğrafyalardan bir tanesi. Diğer taraftan kalkınma noktasına baktığımızda ister sanayi olsun ister sağlık, tarım veya turizm olsun bunların tümünde bilim ve teknoloji ihtiyaçtır" dedi.

        PROF. DR. MANDAL: TEKNOFEST İLE SAVUNMA SANAYİMİZLE NELERİ YAPABİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK

        Sözlerine devam eden Hasan Mandal, "Yakın zamanda yapmış olduğumuz TEKNOFEST ile savunma sanayimizle neleri yapabildiğimizi gördük. İnsansız hava araçlarımızla, elektrikli aracımızla, TÜBİTAK tarafından uzaya gönderilen İmece uydumuzla ve bunun gibi birçok örnekle bu alandaki başarımızı göstermiş olduk. Daha iyisini yapabilmek için de bu festivallere ihtiyaç var. TÜBİTAK gibi gençlere en çok dokunan kurumlardan biri olarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın heyecanını görüyoruz. Bilim festivalini bu yüzden çok değerli buluyorum. TEKNOFEST´in yanında şehirlerimizde bu tarz etkinliklerin yapılması çok kıymetli. Türkiye´de 81 ilimiz var ve hepsi bunu hak ediyor. Yakın gelecekte bu konuda ısrarlı ve kararlı olarak tüm illerde olması için çabalayacağız. Bugüne kadar TEKNOFEST´in yapıldığı iller veya diğer bilim festivallerinin yapıldığı illere göre Aksaray nüfus olarak daha küçük. Buna rağmen Aksaray isterse başarılabileceğini gösteren illerimizden bir tanesi oldu" diye konuştu.

        DİNÇER: FESTİVALİMİZİ GEÇEN YILA GÖRE DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIDIK

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        'Hatalı sollama' kazasında ölen 3 işçi toprağa verildi
        'Hatalı sollama' kazasında ölen 3 işçi toprağa verildi
        Aksaray Bilim Festivali törenle açıldı
        Aksaray Bilim Festivali törenle açıldı
        Devlet desteğiyle kurulan tesis üreticilerin kaliteli damızlık gebe düve ih...
        Devlet desteğiyle kurulan tesis üreticilerin kaliteli damızlık gebe düve ih...
        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
        MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, basın mensuplarıyla buluştu
        MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, basın mensuplarıyla buluştu
        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı
        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı