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        Ümit Özdağ: Akşener´den geri dönüş olmadı, bekliyoruz

        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde iş birliği için İYİ Parti'den randevu talep ettiklerini belirterek, ''İYİ Parti'ye bir çağrıda bulunduk. Bir seçim iş birliği yapalım, dedik. Ancak şu ana kadar, randevu talep etmemize rağmen Sayın Meral Akşener´den bir geri dönüş olmadı, bekliyoruz. Umarım doğru bir karar verirler'' dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:10
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        Ümit Özdağ: Akşener´den geri dönüş olmadı, bekliyoruz
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        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde iş birliği için İYİ Parti'den randevu talep ettiklerini belirterek, ''İYİ Parti'ye bir çağrıda bulunduk. Bir seçim iş birliği yapalım, dedik. Ancak şu ana kadar, randevu talep etmemize rağmen Sayın Meral Akşener´den bir geri dönüş olmadı, bekliyoruz. Umarım doğru bir karar verirler'' dedi. 

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Özdağ, partisinin yerel seçimlerde, İç Anadolu'da yükseliş göstereceğini belirterek, şunları söyledi:

        ''Zafer Partisi genel merkezi heyeti olarak, Aksaray´a hem esnaf ziyareti yapmak hem de yerel seçim öncesi teşkilatlarımızla istişarede bulunmak amacıyla geldik. Bu seçimlerde, İç Anadolu´da Zafer Partisi'nin önemli bir yükselişi görülecek. Bundan önce Nevşehir ile Kırşehir´de ziyaretlerimiz oldu. Yarın da Ankara´da bir kitap fuarına katılacağım, sonrasında ise Eskişehir´den seçim çalışmalarımız sürecek. Gittiğimiz her yerde, partimize olan ilginin nasıl artığını, büyüdüğünü ve nasıl bir patlamaya dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz. Biz de halkın içinde doğruları söyleyerek, siyasetimize devam ediyoruz.''

        'İYİ PARTİDEN GELECEK CEVABI BEKLİYORUZ' 

        Ümit Özdağ, yerel seçimlerde iş birliği yapmak için İYİ Parti'den randevu talep ettiklerini ancak şu ana kadar geri dönüş yapılmadığını belirterek, ''İYİ Parti'ye bir çağrıda bulunduk 'Bir seçim iş birliği yapalım' dedik. Ancak şu ana kadar, randevu talep etmemize rağmen, Sayın Meral Akşener´den bir geri dönüş olmadı, bekliyoruz. Umarım doğru bir karar veriler. Bir araya gelir ve böyle bir seçim iş birliğinin, Türkiye siyasetinde nasıl önemli bir etki yapacağını birlikte değerlendirme imkanımız olur. Ama biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra İYİ Parti'den gelecek cevabı bekliyoruz'' diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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