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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aksaray'da esnafı ziyaret etti

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:29
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aksaray'da esnafı ziyaret etti
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Özdağ, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere, Zafer Partisi genel merkez ekibiyle temaslarda bulunmak ve yaklaşan yerel seçimler öncesinde istişareler gerçekleştirmek için kente geldiklerini söyledi.

        Parti üyeleriyle toplantılarının ardından esnafı ziyaret edeceğini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

        "Zafer Partisi olarak Nevşehir ve Kırşehir'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik. Parti olarak başlattığımız yerel seçim çalışmalarında Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray'ı en ön sıraya aldık. Bu kapsamda Aksaray'a ilk ziyaretimiz ama son olmayacak. Diğer partilerin de yerel seçim öncesinde yapmış olduğu çalışmaları kamuoyu izliyor. Biz değerli vatandaşlarımızın yapmış olduğu bu değerlendirmelerin sonuçlarından çok memnunuz."

        Özdağ, Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal'a çok üzüldüğünü ifade etti.

        Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret eden Özdağ, Ankara Caddesi'nde bir gözlemecide öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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