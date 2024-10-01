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        Aksaray merkezli 17 ilde operasyon; 159 gözaltı

        AKSARAY merkezli 17 ilde, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 159 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:40
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        Aksaray merkezli 17 ilde operasyon; 159 gözaltı
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        AKSARAY merkezli 17 ilde, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 159 şüpheli gözaltına alındı.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç örgütüne yönelik 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda tüm teknik ve soruşturma yöntemleri kullanılıp elde edilen bilgi ve belgelerin ardından, bugün Aksaray merkezli 17 ilde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 kişi gözaltına alındı. Adreslerde şüphelilere ait el koyulan materyaller üzerinde incelemeler devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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