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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

        HASTANEYEGÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIĞI EŞİ DE KURTARILAMADIAksaray'da hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan 3 çocuk annesi Sıdıka Kayan da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:08
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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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        HASTANEYEGÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIĞI EŞİ DE KURTARILAMADI

        Aksaray’da hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan 3 çocuk annesi Sıdıka Kayan da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı kazada, olay yerinde yaşamını yitiren Mustafa Kayan'ın, eşi Sıdıka Kayan'ı hastaneye götürmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı. Hayati tehlikesi devam eden diğer sürücü Süleyman Altan'ın da fırında çalıştığı ve bakkallara ekmek servisi yaparken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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