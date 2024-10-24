Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

HASTANEYEGÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIĞI EŞİ DE KURTARILAMADI

Aksaray’da hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan 3 çocuk annesi Sıdıka Kayan da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı kazada, olay yerinde yaşamını yitiren Mustafa Kayan'ın, eşi Sıdıka Kayan'ı hastaneye götürmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı. Hayati tehlikesi devam eden diğer sürücü Süleyman Altan'ın da fırında çalıştığı ve bakkallara ekmek servisi yaparken kazanın yaşandığı bildirildi.