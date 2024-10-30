Otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti
AKSARAY'ınOrtaköy ilçesinde otomobilin çarptığı zihinsel engelli Mustafa Kanalmaz (26), hayatını kaybetti.
AKSARAY'ınOrtaköy ilçesinde otomobilin çarptığı zihinsel engelli Mustafa Kanalmaz (26), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Kırşehir istikametine giden S.U. (43) yönetimindeki 40 BD 47 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan zihinsel engelli Mustafa Kanalmaz'a çarptı. Kanalmaz, çarpmanın şiddetiyle yere savruldu. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Kanalmaz'ın öldüğünü belirledi. Sürücü S.U. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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